ISW: Путін у розмові з Трампом намагався переконати його змусити Україну до капітуляції

Президент Росії Володимир Путін скористався телефонною розмовою з президентом США Дональдом Трампом 29 квітня, щоб ще раз підтвердити свою відданість початковим цілям війни проти України, неправдиво зображаючи оборону України як таку, що руйнується, а російську перемогу – як неминучу, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни.

В ISW нагадали, що помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив 29 квітня, що розмова Трампа і Путіна тривала півтори години години і що Путін проінформував Трампа про поточний стан війни в Україні, стверджуючи, що Росія має стратегічну ініціативу і «відтісняє» українські позиції, а також що Росія досягне своїх військових цілей «у будь-якому разі», але воліла б досягти їх дипломатичним шляхом. Аналітики наголосили, що тим часом Україна значною мірою зупинила просування російських військ по всій лінії фронту, на даний момент перешкодивши російському наступу весни-літа 2026 року.

«Путін знову заявив, що Росія демонструє успіхи на полі бою, щоби виправдати свою вимогу про капітуляцію України. Однак передумова твердження Путіна залишається хибною. Українські сили продовжують не давати Росії змоги досягти значного просування в кількох секторах лінії фронту, зокрема в Донецькій області, яка є пріоритетною ціллю Росії, і завдають російським військам дедалі більших втрат і збитків у результаті цих тривалих наступальних операцій», – йдеться в повідомленні.

Аналітики наголосили, що росіяни дедалі гостріше відчувають тягар війни, оскільки російська економіка продовжує стикатися зі значними викликами, втрати продовжують зростати, а набір до лав збройних сил стає дедалі складнішим.

«Кремль, найімовірніше, намагається пом’якшити деякі з цих втрат, переконуючи Трампа і Захід підштовхнути Україну до капітуляції так, як цього не вдалося досягти повномасштабним вторгненням Росії, і в рамках цих зусиль приховує власні військові й економічні провали», – йдеться в повідомленні.

Щодо перемир’я, яке обговорювали Трамп і Путін, то, як зазначає ISW, такі односторонні припинення вогню є «значною мірою вигідні Росії», оскільки Кремль раніше використовував їх, щоб звинуватити Україну у порушенні перемир’я і накопичити безпілотники й ракети великої дальності для масштабних руйнівних ударів.

Підсумовуючи деталі своєї телефонної розмови з Путіним 29 квітня, Трамп заявив, що сказав йому зосередитися на припиненні війни проти України, а також запропонував короткочасне перемир’я у війні Росії проти України.

У Кремлі перед тим заявили, що це Путін запропонував оголосити перемир’я під час святкування Дня перемоги 9 травня, але його радник Юрій Ушаков не уточнив, про який саме термін ідеться.

Раніше цього місяця президент Володимир Зеленський спрогнозував складний період для України до вересня. Спілкуючись із журналістами, голова держави заявив, що нова тристороння зустріч між Україною, США і Росією можлива у квітні чи в наступні місяці в разі, якщо Росія обере шлях деескалації.

За словами президента, США з початку літа заглибляться у вибори, і в них «є своєрідний внутрішньополітичний дедлайн – орієнтовно серпень». «Тобто цей час весни – літа буде таким доволі непростим політично, дипломатично. Може бути тиск на Україну. І на полі бою також він буде», – сказав Зеленський. Він додав, що важливо, щоб у цей період було достатньо тиску і на Росію.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, 8 квітня, перебуваючи в Угорщині, заявив, що у переговорах між Росією й Україною щодо припинення війни є «значний прогрес», а позиції сторін, за його словами зблизилися.

Як заявив віцепрезидент США, на даний момент йдеться «про торг за кілька квадратних кілометрів території в одному чи іншому напрямку».

Президент Зеленський, реагуючи на ці слова, вказав, що окупація Донбасу є для Росії «можливістю підготовки плацдарму для наступних наступальних дій».

Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії, які тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час. При цьому президент України заявляв, що не вважає, що ці переговори зайшли у глухий кут.