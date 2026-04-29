Трамп розповів, що це він запропонував Путіну «невелике перемир’я»

Президент США Дональд Трамп під час спілкування ж журналістами в Білому домі 29 квітня заявив, що короткочасне перемир’я у війні Росії проти України було його ідеєю.

«Я запропонував (лідеру РФ Володимиру) Путіну невелике припинення вогню; думаю, він міг би це зробити. Він вже оголосив про це?» – запитав Трамп, звертаючись до представників засобів інформації.

За оприлюдненою дещо раніше 29 квітня версією Кремля, це Путін запропонував оголосити перемир’я під час святкування Дня перемоги 9 травня, але його радник Юрій Ушаков не уточнив, про який саме термін ідеться.

Заходи, присвячені Дню перемоги, у великих російських містах цього року відбудуться переважно в обмеженому форматі через атаки українських безпілотників. У Москві парад 9 травня вперше майже за 20 років відбудеться без демонстрації військової техніки.

Востаннє Росія і Україна оголошували про перемир’я на Великдень. Дії сторін не були узгодженими – Путін оголосив про перемир’я на 32 години в односторонньому порядку, президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ діятимуть дзеркально. За підсумками обидві сторони звинувачували одна одну в численних порушеннях, натомість стверджуючи, що самі суворо дотримувалися умов перемир’я.

У 2025 році Путін оголошував перемир’яна три травневі доби – 8, 9 і 10 травня.



