Слова Мерца розкритикували в Україні, але він озвучив думки багатьох?

Українське громадянське суспільство збурила заява німецького канцлера Фрідріха Мерца, зроблена 27 квітня перед студентами гімназії Carolus-Magnus у німецькому Марсберзі.

Очільник німецького уряду й один із послідовних прихильників України пов’язав її можливі територіальні поступки в межах мирного врегулювання зі вступом до ЄС. Й це після того, як Німеччина запропонувала розглянути проміжне «символічне» членство для України в Євросоюзі без доступу до бюджету блоку та права голосу.

Може статися так, що частина території України вже не буде українською

«У якийсь момент Україна підпише угоду про припинення вогню; у якийсь момент, сподіваюся, мирний договір із Росією. Тоді може статися так, що частина території України вже не буде українською… Якщо президент (України – ред.) Володимир Зеленський захоче донести це до свого населення і заручитися більшістю підтримки, і йому потрібно буде провести референдум, тоді він має водночас сказати людям: «Я відкрив для вас шлях до Європи», – заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

На слова німецького канцлера, які багато хто розцінив як пораду українському президентові прив’язати територіальні поступки Росії до членства України в ЄС, щоб «продати» їх власному населенню, 27 квітня у вечірньому зверненні відреагував Володимир Зеленський.

Щоб був справді мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України

Глава держави застеріг від підходу, який називають умиротворенням агресора, й наголосив, що Росія хоче землі України або також захоплювати території інших.

«Якщо пройде з однією державою, з одним сусідом, то буде так само і з іншими… Щоб був справді мир у Європі й щоб Росія зупинилася, мають бути достойні умови для України, повага до України. По кожному вагомому безпековому аспекту: суверенітет, територіальна цілісність України, гарантії безпеки, вступ у Євросоюз та реальне відновлення нашої країни після війни», – підкреслив Зеленський.

Радіо Свобода зібрало реакції українських громадських діячів і поговорило з німецьким політологом про те, що означає заява Мерца.

Обурення в Україні

Сьогодні виріжемо вам нирку, а колись потім, можливо, подаруємо красиве намисто, але це не точно

Німеччина є ключовим фінансовим донором України на європейському континенті, чи головною її «зовнішньою милицею» на найближчі два роки в питанні виживання, як зауважив координатор групи «Інформаційний спротив» Олексій Копитько. Тож Фрідріх Мерц – один із небагатьох, чиї слова, на думку багатьох експертів, варті уваги.

«Мерц зробив заяву, яку багато хто в Україні прочитав так: давайте ми сьогодні виріжемо вам нирку, а колись потім, можливо, подаруємо красиве намисто, але це не точно… За всієї поваги, жоден Мерц не може гарантувати ратифікацію (Договору про вступ України до ЄС - ред.) в умовній Польщі чи Іспанії. Більше того: товариш Мерц не може гарантувати ратифікацію в самій Німеччині в умовному 2028 році», – зауважує Копитько, додаючи, що вступ до ЄС і відмова від територій пов’язані «приблизно ніяк».

Військовослужбовець ЗСУ, рекрутер і засновник агенції Borsch Сергій Марченко порівняв німецького канцлера з «бюргером на базарі», який намагається якомога дорожче продати умовну «кров’янку» – членство у Євросоюзі, «забуваючи, що у тій кров'янці, яку він нам продає – наша власна кров».

Не буде ніякого Євросоюзу без України. США, Росія і Китай тупо його з’їдять по частинах

«Не буде ніякого Євросоюзу без України. США, Росія і Китай тупо його з’їдять по частинах. Тільки Збройні сили України спроможні зупинити варварів зі сходу… Ми цінуємо партнерів, але маємо свої червоні лінії», – пише в соцмережах Марченко.

Громадський активіст Тарас Шамайда вгледів у словах канцлера спробу умиротворення агресора, «від якої, здавалося б, Німеччина вже була зцілилася за останні роки».

«Європа не має права скочуватися в угодовство з імперією зла. Це – шлях в нікуди», – написав Шамайда.

Схожу думку висловлює один із найвідоміших експертів України з виборчого права Андрій Магера, проводячи паралель зі змушенням колишньої Чехословаччини до територіальних поступок Адольфу Гітлеру в 1938 році. Передача Судетської області нацистській Німеччині передувала початку Другої світової війни.

Німець у 2026 році чудово знає уроки історії

«У 1938 році ні британець, ні француз навіть не уявляли, що цим вони заохочують Гітлера і через рік розпочнеться Друга світова війна. Німець у 2026 році чудово знає уроки історії», - зауважує Магера.

Досвідчений дипломат і посол України в США у 2015-2019 роках Валерій Чалий каже, що його здивували такі заяви канцлера, й сподівається на їх прояснення офіційним Берліном.

«Вважав, що німецька сторона добре розуміє, до чого призведе юридичне закріплення права на анексію… Саме юридичне закріплення російської анексії – це червона лінія, яку, сподіваюся, ніхто не наважиться перетнути. Бо це буде вже не про Україну, а про останній цвях в труну світового порядку», – наголошує Чалий.

Ще місяць тому, в березні 2026 року, Фрідріх Мерц виступав проти територіальних поступок із боку України. Й у тому, що вона не повинна на них погоджуватися, переконував особисто президента США Дональда Трампа під час свого візиту до Вашингтона.

«Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Але Україна повинна зберегти свою територію та свої безпекові інтереси», – наголошував тоді впливовий європейський політик, закликаючи також Дональда Трампа посилювати тиск на Москву.

Чому Мерц змінив риторику

Український політолог Вадим Денисенко вважає, що за словами канцлера стоїть кошторис мирного плану, завуальований під «роздуми на тему».

Головна ціль Берліна стати частиною переговорного процесу через певний тиск на Україну

В такий спосіб, на думку експерта, Фрідріх Мерц виборює місце за переговорним столом і заодно намагається стати популярнішим серед власного населення. Вибори до Бундестагу заплановані на 2029 рік.

«Зараз, схоже, головна ціль Берліна – стати частиною переговорного процесу через певний тиск на Україну (Німеччина – головний донор України). Ну а головна ціль Мерца – через цей план, крім всього іншого, покращити свої електоральні позиції…

Заява Мерца не означає припинення фінансування України. Вона означає, що Берлін пробує змінювати правила гри. І нам потрібно думати, що робити з цією новою реальністю», – зауважує Денисенко.

Аналітик German Marshall Fund (Берлін) і колишній кореспондент у Москві Маркус Цінер в інтерв’ю Радіо Свобода теж каже про новизну у формулюваннях канцлера Мерца. Але – не в суті сказаного.

Крім того, зауважує фахівець, Мерц не говорив про юридичне визнання окупованих територій російськими – лише про фактичну втрату контролю над ними.

Канцлер озвучив те, про що багато хто вже думає

«Цілком очевидно, що вступ України до ЄС, поки триває війна, насправді не є реалістичним. Тож певною мірою канцлер, імовірно, просто дуже прямо висловив цю позицію.

Чи було це мудро, з точки зору переговорів із росіянами – фактично приймати, що територіальні втрати будуть неминучими? Не знаю. Ймовірно, не дуже. З іншого боку, він озвучив те, про що багато хто вже думає», – наголошує Цінер.

Експерт відзначає зростаюче бажання Європи завершити війну в Україні, на її п’ятому році західна підтримка Києва грошима – слабшає, її частиною уже не є Сполучені Штати.

До того ж, війна на Близькому Сході піднімає ціни на енергоносії, що ускладнює плани з відновлення німецької економіки, зокрема, каже Цінер. А отже – і її подальших можливостей надавати Україні значну допомогу. Надто – на тлі зростання популярності ультраправих.

«Поки триває війна між Україною та Росією, це дає аргументи тій частині AfD (партії «Альтернатива для Німеччини» – ред.), яка каже: голосуйте за нас, бо ми закінчимо цю війну, припинимо підтримку України і домовимося з Росією», – пояснює Цінер.

Наступного, 2027 року – президентські вибори в іншій країні ЄС. Емманюель Макрон, що є послідовним союзником України, більше не очолюватиме Францію після двох термінів на посаді, й питання, хто його замінить – відкрите. Потенційна поява правого президента у Франції може похитнути єдність ЄС довкола України. Мерц же був і залишається серед лідерів, вважає аналітик Німецького фонду Маршалла, який намагається її втримати.

«Відносини між Зеленським і Мерцом хороші, і підтримка України з боку CDU (Християнсько-демократичного союзу Німеччини – ред.) залишається незмінною. Чи правильно було формулювати це саме так – можна дискутувати. Але говорити про зраду підстав немає…

Якщо сприймати буквально те, що говорить німецький уряд (гадаю, це можна робити), то вони розуміють: поки Україна захищається від Росії, це найкраща гарантія безпеки для всієї Європи», – резюмує Цінер.