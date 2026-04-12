«Територіальні розбіжності обмежуються кількома кілометрами»: Пєсков зробив заяву про переговори з Україною

У Кремлі заявили, що територіальні розбіжності між Україною та Росією нібито обмежуються «кількома кілометрами», пишуть російські ЗМІ з посиланням на речника президента РФ Дмитра Пєскова.

За його словами, «досягнення тривалого миру можливе вже зараз», однак це, як стверджують у Москві, нібито «залежить від рішень, які має ухвалити президент України Володимир Зеленський».

Пєсков також заявив, що «війна проти України триватиме доти, доки українське керівництво не піде на кроки, які вимагає російська сторона».

Окремо він назвав оголошене раніше «великоднє перемир’я» «гуманітарним жестом» з боку президента РФ Володимира Путіна, додавши, що «Великдень є важливим святом як для росіян, так і для українців».

31 березня Зеленський розповів, що Росія в рамках переговорів вимагає від України вивести війська з Донецької області впродовж двох місяців. «Вони говорять, що за два місяці захоплять схід України, захоплять Донбас. І тому є два місяці, щоб вийти. І війна закінчиться. А якщо Україна не вийде, то Росія захопить Донбас і потім будуть інші умови», – заявив Зеленський.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) після цієї заяви українського президента відзначив, що наступ російських військ в Україні сповільнився, оскільки українські сили вже тривалий час продовжують відбивати їхні атаки на різних ділянках фронту.

В ISW наголошують, що реалії поля бою на кінець березня 2026 року далі демонструють, що «значні російські здобутки на фронті, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими».