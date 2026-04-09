Reuters: спецпосланець Кремля Кирило Дмитрієв прибув до США

Спецпосланець Кремля Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для зустрічі з членами адміністрації президента США Дональда Трампа, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За даними агентства, на переговорах обговорюватимуться мирна угода з Україною та економічна співпраця між Росією та США.

Як зазначає Reuters, візит відбувається незадовго до закінчення терміну пом’якшення санкцій щодо російської нафти. США дозволили закуповувати нафту, що вже завантажена на судна, впродовж місяця – до 11 квітня. Пом’якшення санкцій відбулося після візиту Дмитрієва до США, який відбувся 12 березня. Тоді Дмитрієв повідомив, що обмеження буде знято з близько 100 мільйонів барелів нафти.

За даними Reuters, питання санкцій і цього разу може бути включене до порядку денного.

Сторони поки що не коментували повідомлення про переговори.



