Чи діє американська морська блокада Ірану? Так і ні

Щоб змусити Іран укласти мирну угоду, Сполучені Штати запровадили із 13 квітня морську блокаду іранських портів та судноплавства.

Хоча це посилило тиск на вже сильно ослаблену економіку Ірану, американська блокада поки що не змусила Тегеран піти на поступки, щоб завершити вже майже двомісячну війну, зауважують експерти.

Іран відмовився сідати за стіл переговорів, доки США не скасують блокаду, спрямовану проти прибуткових нафтових доходів Тегерану. Вашингтон наполягає, що блокада буде скасована лише після підписання мирної угоди.

Ембарго США стало відповіддю на фактичне перекриття Іраном Ормузької протоки – ключової артерії світових енергопостачань – для міжнародного судноплавства від початку війни 28 лютого. Цей крок сколихнув міжнародні ринки, похитнув світову економіку та надав Тегерану нові важелі впливу у війні.

«Якщо головна мета блокади полягає в тому, щоб зупинити судноплавство до Ірану та з нього, а головне – експорт іранської нафти, то блокада виявилася успішною», – зазначає Надер Ітаїм, експерт з енергетики Близького Сходу.

«Але якщо Вашингтон розраховує, що блокада швидко поставить Іран у таке становище, коли у нього не залишиться іншого вибору, окрім як піти на угоду, то він може бути розчарований», – додав Ітаїм, який працює у британській компанії Argus Media, що надає ринкову інформацію для світових енергетичних та сировинних ринків.

Інфографіка Ормузької протоки:

Експорт іранської нафти «явно скоротився»

У березні Іран експортував приблизно 1,8 мільйона барелів нафти на добу. Але останніми днями цей показник обвалився до «буквально мізерного рівня», оскільки наслідки блокади посилюються, зазначив Ітаїм.

Проте, за його словами, Ісламська республіка повинна бути в змозі протриматися ще два місяці, зважаючи на те, що до введення блокади в морі вже перебувало до 130 мільйонів барелів іранської нафти.

Для забезпечення блокади Військово-морські сили США відкрили вогонь і захопили іранське вантажне судно в Оманській затоці 19 квітня. Через два дні американські військові захопили в Індійському океані друге судно – танкер, підозрюваний у контрабанді нафти.

Американські сили також «змусили 31 судно розвернутися або повернутися» до іранських портів у межах блокади, за даними Центрального командування США.

Президент США Дональд Трамп назвав блокаду «величезним успіхом» і повторив, що не скасує американське ембарго, доки Вашингтон не досягне «остаточної угоди» з Іраном. Американські військові заявили, що «повністю зупинили» іранську торгівлю.

Однак за даними компанії з відстеження вантажів Vortexa, десяткам танкерів, пов’язаних з Іраном, вдалося обійти блокаду.

У Vortexa заявили, що щонайменше 34 танкери, пов’язані з Іраном, обійшли блокаду, додавши, що приблизно 10,7 мільйона барелів іранської нафти пройшли через Ормузьку протоку та вийшли із зони, заблокованої ВМС США, між 13 і 21 квітня. Американські військові заперечили такі дані.

Компанія з аналізу морських даних Lloyd's List заявила, що щонайменше 26 суден іранського «тіньового флоту» обійшли американську блокаду.

« Lloyd’s List Intelligence фіксує стабільний потік суден «тіньового флоту», що входять і виходять » з Перської затоки, – зазначила компанія 20 квітня.

«Порівняно з кількістю суден, що проходили до блокади – приблизно шість-сім суден на день – обсяг перевезень явно зменшився», – сказала Розмарі Келанік, директорка програми з питань Близького Сходу вашингтонського аналітичного центру Defense Priorities.

«Але більшою проблемою для США є те, що неможливо зробити блокаду континентальної країни повністю герметичною – Іран усе ще може вести значну торгівлю суходолом, зокрема нафтою, хоч і в менших обсягах, ніж морем», – сказала вона.

Трамп стверджував, що блокада коштує Ірану близько 500 мільйонів доларів на день. Але експерти зазначають, що точно підрахувати ці витрати складно.

За оцінками, до війни Іран отримував близько 45 мільярдів доларів щорічного доходу від експорту нафти, що становило приблизно 10 відсотків ВВП країни.

«Навіть якщо блокада повністю зупинить торгівлю нафтою – а цього не станеться – максимальна шкода може становити втрату 10 відсотків ВВП, – зазначила Келанік. – Це значна втрата в мирний час, але не така вже й катастрофічна, враховуючи, що Іран перебуває у стані війни».

Для порівняння, Україна втратила 20 відсотків ВВП після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, зазначила вона. Це не завадило українським військам продовжувати ефективний спротив

«Тож я скептично ставлюся до того, що витрати, нав’язані блокадою Трампа, зламають рішучість Ірану й надалі чинити опір вимогам США», – підсумувала Келанік.

«Відновити війну»

Бомбардування, що проводяться США та Ізраїлем, завдали Ірану колосальних матеріальних збитків, спустошили його військовий потенціал, обезголовили значну частину іранського керівництва та зруйнували критично важливу інфраструктуру.

Проте Тегеран досі заявляє, що перемагає у цьому багатотижневому протистоянні. Це відчуття перемоги поширилося і на переговорний стіл, де він прагне завершити війну на власних умовах.

Перший раунд мирних переговорів у Пакистані завершився 11 квітня без угоди. Втім, Трамп в односторонньому порядку продовжив режим припинення вогню, який мав завершитися 22 квітня, а Сполучені Штати відправили до Пакистану делегацію для нових переговорів.

«Економічний тиск сам по собі не змусить Іран піти на поступки, на які він не пішов під час військового тиску», – сказав Хамідреза Азізі, науковий співробітник Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки.

«Якщо вже на те пішло, Іран може відновити війну, – додав він. – Іран вважає цю ситуацію, коли немає ані війни, ані миру, найбільш руйнівним сценарієм» .

Іран уже перебуває під жорсткими санкціями США, а блокада ще більше обмежила економічні ресурси країни. Блокада також позбавила Іран можливості стягувати мита з міжнародного судноплавства через Ормузьку протоку – ще одного джерела доходів від початку війни.

22 квітня Іран відкрив вогонь по трьох суднах і захопив два з них в Ормузькій протоці, що свідчить про готовність Тегерану застосувати силу для припинення американської блокади.

«Ця ситуація є неприйнятною для Ісламської республіки, – сказав Азізі. – Відповідно, я очікував би від них військових дій».