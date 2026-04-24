США розглядають можливі удари по цілях в районі Ормузької протоки на випадок зриву перемир’я з Іраном – ЗМІ

Американські військові розробляють нові плани дій на випадок зриву поточного перемир’я з Іраном, що передбачають удари по іранських об’єктах у районі Ормузької протоки, повідомляє CNN із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

Серед варіантів – удари, спрямовані на «динамічне ураження» малих швидкісних катерів, мінних суден й інших асиметричних об’єктів, які допомагали Тегерану перешкоджати судноплавству в протоці, південній частині Перської затоки й Оманській затоці, повідомив телеканал CNN 23 квітня.

За його даними, відновлена кампанія також може бути спрямована на ракети, пускові установки і виробничі потужності, які пережили попередні американсько-ізраїльські удари, а також інфраструктуру подвійного призначення або високопоставлених іранських діячів, звинувачених у перешкоджанні переговорам.

Посадовець Міністерства оборони США заявив, що військові продовжують надавати президенту Дональду Трампу варіанти дій, і що «всі варіанти залишаються на столі».

Трамп наполягає на відкритті Ормузької протоки, одночасно сигналізуючи про перевагу дипломатії.

Президент США 23 квітня заявив, що наказав ВМС США «стріляти і знищувати» будь-який човен, який встановлює міни в Ормузькій протоці, додавши, що мінні «тральщики» працюють у «потроєному режимі».

У наступному дописі у соцмережах Трамп також вказав, що Іран намагається обрати лідера, і заявив, що Ормузька протока перебуває під контролем США, жодне судно не рухається без схвалення ВМС США, а водний шлях «щільно закритий».

Пізно ввечері 21 квітня президент США за день до закінчення терміну дії режиму припинення вогню з Іраном оголосив, що перемир’я буде продовжене.

23 квітня Трамп сказав журналістам: «Не квапте мене», коли його запитали, як довго він готовий чекати на мирну угоду у війні, що триває від 28 лютого, і зазначив, що, якби захотів, міг би «прямо зараз» укласти мирну угоду з Тегераном, але наголосив, що хоче, щоби угода була довготривалою.

У той час, як Вашингтон посилив тиск на економіку Ірану, обмежуючи його нафтові доходи шляхом блокування Ормузької протоки, Іран відмовився сідати за стіл переговорів, якщо Сполучені Штати не знімуть блокаду.

США раніше наполягали на тому, що блокада припиниться лише після підписання мирної угоди.