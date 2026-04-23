Трамп заявляє, що ВМС націлені на мінні катери, і стверджує, що США контролюють Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп 23 квітня заявив, що наказав ВМС США «стріляти та знищувати» будь-який човен, який встановлює міни в Ормузькій протоці, додавши, що мінні «тральщики» працюють у «потроєному режимі».

У наступному дописі у соцмережах Трамп також сказав, що Іран намагається обрати лідера, і заявив, що Ормузька протока перебуває під контролем США, жодне судно не рухається без схвалення ВМС США, а водний шлях «щільно закритий».

Пізно ввечері 21 квітня президент США за день до закінчення терміну дії режиму припинення вогню з Іраном оголосив, що перемир’я буде продовжене.

Як зазначив Трамп, він вирішив продовжити перемир’я на прохання влади Пакистану, посередника в переговорах між США й Іраном. Трамп не назвав нового терміну, зазначивши, що США почекають, поки влада Ірану сформулює «єдину» переговорну позицію. На думку Трампа, у керівництві Ірану зараз спостерігається розкол.

Блокування Іраном Ормузької протоки, важливого водного шляху, через який зазвичай проходить п’ята частина світової торгівлі нафтою, призвело до зростання цін на енергоносії і підірвало довіру до морських перевезень.