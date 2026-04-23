Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Трамп заявляє, що ВМС націлені на мінні катери, і стверджує, що США контролюють Ормузьку протоку

Трамп заявив, що Ормузька протока перебуває під контролем США, жодне судно не рухається без схвалення ВМС США

Президент США Дональд Трамп 23 квітня заявив, що наказав ВМС США «стріляти та знищувати» будь-який човен, який встановлює міни в Ормузькій протоці, додавши, що мінні «тральщики» працюють у «потроєному режимі».

У наступному дописі у соцмережах Трамп також сказав, що Іран намагається обрати лідера, і заявив, що Ормузька протока перебуває під контролем США, жодне судно не рухається без схвалення ВМС США, а водний шлях «щільно закритий».

Пізно ввечері 21 квітня президент США за день до закінчення терміну дії режиму припинення вогню з Іраном оголосив, що перемир’я буде продовжене.

Як зазначив Трамп, він вирішив продовжити перемир’я на прохання влади Пакистану, посередника в переговорах між США й Іраном. Трамп не назвав нового терміну, зазначивши, що США почекають, поки влада Ірану сформулює «єдину» переговорну позицію. На думку Трампа, у керівництві Ірану зараз спостерігається розкол.

Блокування Іраном Ормузької протоки, важливого водного шляху, через який зазвичай проходить п’ята частина світової торгівлі нафтою, призвело до зростання цін на енергоносії і підірвало довіру до морських перевезень.

***

Форум

XS
SM
MD
LG