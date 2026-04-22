Трамп продовжив перемир’я з Іраном, блокада портів залишається

Президент США Дональд Трамп увечері 21 квітня напередодні закінчення терміну дії режиму припинення вогню з Іраном оголосив, що перемир’я буде продовжене. Він написав про це у соцмережі Truth Social.

Як зазначив Трамп, він вирішив продовжити перемир’я на прохання влади Пакистану, посередника в переговорах між США й Іраном. Трамп не назвав нового терміну, зазначивши, що США почекають, поки влада Ірану сформулює «єдину» переговорну позицію. На думку Трампа, у керівництві Ірану зараз спостерігається розкол.

Водночас президент США зазначив, що Сполучені Штати продовжать блокаду портів Ірану, у рамках якої ВМС США вже захопили щонайменше два судна: іранський танкер і вантажне судно.

«Виходячи з того факту, що уряд Ірану серйозно розколотий, що не дивно, і на прохання фельдмаршала Асіма Муніра і прем’єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа, нас попросили утриматися від атаки на Іран доти, доки їхні лідери і представники не зможуть запропонувати єдину пропозицію», – написав Трамп у Truth Social 21 квітня.

Він додав, що «продовжить перемир’я доти, доки їхня пропозиція не буде подана, а обговорення завершені так чи інакше».

Поки невідомо, чи продовжить Тегеран припинення вогню зі свого боку.

Радник спікера парламенту Ірану назвав продовження припинення вогню «хитрощами, щоб виграти час для несподіваного нападу», і заявив, що Тегеран повинен проявити ініціативу, не вдаючись до конкретних деталей.

Речник також заявив, що нинішня блокада США іранських портів «нічим не відрізняється від бомбардування і має зустріти військову відповідь».

Раніше Трамп заявив, що не хоче продовжувати тимчасове припинення вогню з Іраном, термін дії якого мав закінчитися 22 квітня, поки Вашингтон чекав, чи продовжаться переговори з Тегераном. Точний час закінчення терміну дії припинення вогню незрозумілий.

Пізніше чиновник Білого дому підтвердив, що поїздка віцепрезидента Джей Ді Венса до Ісламабаду для другого раунду переговорів за посередництва Пакистану не відбудеться 21 квітня, як планувалося. Чиновник не повідомив, чи розглядається нова дата.

Тегеран заявив, що не відновить переговори, поки діє морська блокада, тоді як США наполягають, що не припинять свої дії, доки не буде підписано мирну угоду.

Пакистан, посередник у мирному процесі, закликав як США, так і Іран продовжити перемир’я.

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Бакер Калібаф, який також є головним іранським переговірником, написав у X пізно ввечері 20 квітня, що Тегеран «готовий розкрити нові козирі» у війні зі Сполученими Штатами й Ізраїлем, звинувативши Трампа у «введенні облоги й порушенні припинення вогню».

Трамп погрожував відновити війну й атакувати іранську цивільну інфраструктуру, таку як мости й електростанції, якщо Тегеран не прийме його умови.

Перший раунд переговорів в Ісламабаді 11-12 квітня не привів до угоди про повне припинення війни, яка розпочалася 28 лютого, коли США й Ізраїль завдали ударів по цілях по всьому Ірану.

Іран завдав ударів по Ізраїлю і союзниках США в регіоні, а також заблокував Ормузьку протоку, яка контролює доступ до Перської затоки, для всіх суден, окрім своїх власних або тих, транзит яких Тегеран схвалив.

Напруженість у регіоні залишається високою, тоді як вантажні судна накопичуються в Перській затоці через блокаду.