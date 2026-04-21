Трамп «не хоче» продовжувати перемир’я з Іраном, яке закінчується 22 квітня

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче продовжувати угоду про припинення вогню з Іраном, термін дії якої закінчується 22 квітня.

«Я не хочу цього робити. У нас немає стільки часу», – сказав Трамп у телефонному інтерв’ю CNBC 21 квітня, коли його запитали про можливість продовження перемир’я.

Він додав, що США перебувають у сильній переговорній позиції.

Тим часом ситуація з новим раундом переговорів між США й Іраном залишається неясною. Вашингтон раніше давав зрозуміти, що мирні переговори в Пакистані можуть незабаром продовжитися, тоді як Іран офіційно не погоджувався.

«Ми не приймаємо переговорів під погрозами», – заявив напередодні голова іранської делегації, спікер парламенту країни Мохаммад Калібаф. Зокрема, Іран вимагає звільнення вантажного судна під іранським прапором, взятого під контроль американськими військовими, які здійснюють морську блокаду Ірану, в Оманській затоці 19 квітня. Іран, у свою чергу, де-факто блокує судноплавство в Ормузькій протоці.

Трамп попередив, що Сполучені Штати відновлять атаки, якщо найближчим часом не буде досягнуто угоди з Іраном, додавши, що військові «готові до дій» негайно, і натякнувши, що він розраховує використовувати бомбардування як засіб тиску в подальших переговорах, якщо дипломатичні зусилля знову зайдуть у глухий кут.