Ґроссі: жодна угода між Іраном і США не може бути успішною без участі МАГАТЕ

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі заявив, що будь-яка потенційна угода, підписана Іраном і Сполученими Штатами, не буде успішною без участі цього органу ООН з ядерного нагляду.

«Без перевірки будь-яка угода не є угодою, а лише ілюзією угоди або обіцянкою, яка невідомо, чи буде виконана», – заявив гендиректор МАГАТЕ в інтерв’ю британській газеті The Telegraph.

Заявивши, що МАГАТЕ «дуже добре знає ядерні об’єкти Ірану», він додав: «Ми єдині, хто може гарантувати абсолютну неупередженість у нашій роботі».

Щодо можливої угоди між США й Іраном, Ґроссі сказав, що вона може включати «розбавлення частини збагаченого урану Ірану й відправлення решти до третьої країни».

Він також назвав будь-яку потенційну операцію США з вторгнення в Іран і вилучення залишків урану надзвичайно складною.

«Я ні на мить не сумніваюся, що Сполучені Штати мають військові можливості для цього, але я лише кажу, що це дуже делікатна річ для управління, опанування, маневрування», – сказав він.

Президент США Дональд Трамп нещодавно говорив про те, що американські війська мають вилучити «ядерний пил» з Ірану, зазначивши, що така операція може бути проведена у співпраці з іранським урядом.

Від часу бомбардування ядерних об’єктів під час 12-денної війни між Ізраїлем й Іраном у липні 2025 року Іран обмежив повний доступ інспекторів МАГАТЕ і скоротив співпрацю з цією організацією.

Ґроссі також попередив, що війни в Україні й на Близькому Сході можуть спровокувати ширшу гонку ядерних озброєнь, в якій візьмуть участь до 20 країн, включаючи Саудівську Аравію, Польщу, Туреччину, Південну Корею і Японію.

«Йдеться про дружнє розповсюдження, – сказав він. – Все це мене турбує, бо я вважаю, що світ із 20 ядерними державами буде дуже небезпечним».

Тим часом ситуація з новим раундом переговорів між США й Іраном залишається неясною, оскільки Тегеран поки що офіційно не погодився на його проведення.

«Ми не приймаємо переговорів під погрозами», – заявив напередодні голова іранської делегації, спікер парламенту країни Мохаммад Калібаф. Зокрема, Іран вимагає звільнення вантажного судна під іранським прапором, взятого під контроль американськими військовими, які здійснюють морську блокаду Ірану, в Оманській затоці 19 квітня. Іран, у свою чергу, де-факто блокує судноплавство в Ормузькій протоці.

Низка ЗМІ, зокрема CNN, Reuters і Axios із посиланням на джерела повідомляють, що віцепрезидент США Джей Ді Венс 21 квітня може вилетіти до Ісламабаду для другого раунду переговорів з Іраном. За повідомленнями, вранці у вівторок літак Венса все ще перебував у Вашингтоні, хоча напередодні президент США Дональд Трамп в інтерв’ю The New York Post дав зрозуміти, що віцепрезидент уже міг вирушити до Пакистану.

Термін дії перемир’я, оголошеного між США й Іраном, завершується 22 квітня. Президент США раніше назвав малоймовірним продовження перемир’я, але водночас висловив надію на швидке досягнення угоди з Іраном.