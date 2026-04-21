США затримали ще одне судно за перевезення «матеріальної підтримки» до Ірану

Міністерство оборони США повідомило, що в ніч на 20 квітня його військові у водах Південної Азії без інцидентів зайшли на борт судна «M/T Tifani», яке перебуває під санкціями.

«Ми будемо продовжувати глобальні заходи з забезпечення дотримання морського права, щоб зруйнувати незаконні мережі й перехоплювати судна, що перебувають під санкціями і надають матеріальну підтримку Ірану, де б вони не діяли», – йдеться у заяві Пентагону.

«Міжнародні води не є притулком для суден, що перебувають під санкціями», – додали у відомстві, зазначивши, що Міністерство оборони «продовжуватиме позбавляти незаконних суб’єктів і їхні судна свободи маневру в морському просторі».

Разом із цією заявою Міністерство оборони США опублікувало знімки військових гелікоптерів, що пролітають над нафтовим танкером і приземляються на його борту.

Це вже друге судно, яке США захопили і взяли під контроль з моменту запровадження морської блокади Ірану. 19 квітня президент Дональд Трамп заявив, що військові Сполучених Штатів перехопили іранське вантажне судно Touska в Оманській затоці.

За його словами, судно намагалося прорватися через морську блокаду, встановлену США.

Трамп наказав запровадити морську блокаду Ірану після того, як американсько-іранські мирні переговори в Ісламабаді 11-12 квітня не привели до угоди про припинення війни.

Президент США також заявив: військово-морська блокада США іранських портів залишатиметься чинною доти, «доки не буде укладено угоду». Тегеран заявив, що не братиме участі в переговорах, якщо діятиме блокада США іранських портів. Іран назвав морську блокаду і захоплення суден «порушенням перемир’я».

Термін дії перемир’я, яке розпочалося 8 квітня, закінчується 22 квітня.

Ормузька протока, через яку прямує п’ята частина світового обсягу нафти та зрідженого природного газу, була фактично закрита через американо-ізраїльські повітряні атаки на Іран, які розпочалися 28 лютого, та удари Тегерана по цілях на Близькому Сході, включно з суднами в Перській затоці.