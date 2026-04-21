Пакистан заявляє, що все ще чекає на відповідь Ірану щодо участі в мирних переговорах

Міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар заявив, що Ісламабад все ще очікує на «офіційну відповідь» від Ірану, яка підтверджує його участь у мирних переговорах зі США, в яких Пакистан посередником є, водночас залишаючись на «постійному зв’язку» з Тегераном.



Тарар у соцмережі X від 21 квітня заявив, що припинення вогню закінчується о 4:50 ранку за пакистанським часом 22 квітня (19:50 за східним стандартним часом США 21 квітня) і що рішення Ірану є «критично важливим».



Пізніше іранське державне телебачення повідомило, що припинення вогню закінчиться о 3:30 ранку за тегеранським часом 22 квітня (20:00 за східним стандартним часом 21 квітня), повідомляє AFP.



Президент США Дональд Трамп заявив, що припинення вогню закінчиться 22 квітня і що він не хоче його продовжувати.

«Ми не приймаємо переговорів під погрозами», – заявив напередодні голова іранської делегації, спікер парламенту країни Мохаммад Калібаф. Зокрема, Іран вимагає звільнення вантажного судна під іранським прапором, взятого під контроль американськими військовими, які здійснюють морську блокаду Ірану, в Оманській затоці 19 квітня. Іран, у свою чергу, де-факто блокує судноплавство в Ормузькій протоці.

Трамп попередив, що Сполучені Штати відновлять атаки, якщо найближчим часом не буде досягнуто угоди з Іраном, додавши, що військові «готові до дій» негайно, і натякнувши, що він розраховує використовувати бомбардування як засіб тиску в подальших переговорах, якщо дипломатичні зусилля знову зайдуть у глухий кут.