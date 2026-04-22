У Британії пройдуть військові переговори щодо потенційної місії в Ормузькій протоці

Велика Британія 22-23 квітня прийматиме військових планувальників із понад 30 країн для початку переговорів щодо потенційної багатонаціональної місії під керівництвом Великої Британії і Франції для захисту морського судноплавства в Ормузькій протоці.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що переговори включатимуть «детальне планування» відкриття протоки, коли дозволять умови.

«Завдання... перетворити дипломатичний консенсус на спільний план щодо захисту свободи судноплавства в протоці й підтримки тривалого припинення вогню», – заявив міністр оборони Джон Гілі, висловивши впевненість у тому, що «реального прогресу можна досягти».

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон минулого тижня співголовували на міжнародних переговорах щодо протоки в Парижі, в яких взяли участь понад 40 країн. США не були присутні.

Велика Британія і Франція наголосили, що сила буде застосована лише в оборонних ситуаціях, і що місія розпочнеться лише після укладення мирної угоди.

Тим часом президент США Дональд Трамп увечері 21 квітня напередодні закінчення терміну дії режиму припинення вогню з Іраном оголосив, що перемир’я буде продовжене.

Водночас президент США зазначив, що Сполучені Штати продовжать блокаду портів Ірану, у рамках якої ВМС США вже захопили щонайменше два судна: іранський танкер і вантажне судно.

Командування США оголосило про блокаду портів Ірану після провалу переговорів між Сполученими Штатами й Іраном щодо мирної угоди 12 квітня. «Блокада буде застосовуватися неупереджено щодо суден усіх країн, що входять до іранських портів і прибережних районів або виходять із них, включаючи всі іранські порти на Перській затоці та в Оманській затоці», – йдеться в заяві. Прохід через Ормузьку протоку до портів інших країн США обмежувати не планують.

Іран блокував Ормузьку протоку після того, як США й Ізраїль розпочали війну проти Ісламської республіки 28 лютого. До початку американсько-ізраїльської війни з Іраном через протоку проходила п’ята частина світових поставок нафти і зрідженого природного газу.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі на тлі дії припинення вогню заявляв 17 квітня, що Ормузька протока буде «повністю відкритою» протягом усього терміну дії угоди про перемир’я.