Пентагон заперечив повідомлення про те, що розмінування Ормузької протоки може тривати пів року

Блокування Іраном Ормузської протоки, важливого водного шляху, через який зазвичай проходить п'ята частина світової торгівлі нафтою, призвело до зростання цін на енергоносії і підірвало довіру до морських перевезень

Пентагон заперечив дані, наведені в статті газети The Washington Post, про те, що розмінування Ормузької протоки від іранських мін може тривати шість місяців.

Посилаючись на неназваних чиновників, газета 22 квітня написала, що американським законодавцям повідомили: Іран, ймовірно, встановив 20 або більше сучасних мін, деякі з яких запускаються дистанційно за допомогою технології GPS, щоб ускладнити їх виявлення.

Речник Пентагону Шон Парнелл відкинув цю інформацію, заявивши, що ЗМІ «вибирають із витоків інформацію, яка їм вигідна, і значна її частина є неправдивою».

Він додав, що тривале закриття протоки є «неможливим і абсолютно неприйнятним» для міністра оборони США Піта Геґсета.

Блокування Іраном Ормузької протоки, важливого водного шляху, через який зазвичай проходить п’ята частина світової торгівлі нафтою, призвело до зростання цін на енергоносії і підірвало довіру до морських перевезень.

Велика Британія і Франція очолюють переговори з понад 30 країнами щодо створення оборонної коаліції з метою відкриття протоки і проведення операцій із розмінування.

