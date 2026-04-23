Пентагон заперечив повідомлення про те, що розмінування Ормузької протоки може тривати пів року

Пентагон заперечив дані, наведені в статті газети The Washington Post, про те, що розмінування Ормузької протоки від іранських мін може тривати шість місяців.

Посилаючись на неназваних чиновників, газета 22 квітня написала, що американським законодавцям повідомили: Іран, ймовірно, встановив 20 або більше сучасних мін, деякі з яких запускаються дистанційно за допомогою технології GPS, щоб ускладнити їх виявлення.

Речник Пентагону Шон Парнелл відкинув цю інформацію, заявивши, що ЗМІ «вибирають із витоків інформацію, яка їм вигідна, і значна її частина є неправдивою».

Він додав, що тривале закриття протоки є «неможливим і абсолютно неприйнятним» для міністра оборони США Піта Геґсета.

Блокування Іраном Ормузької протоки, важливого водного шляху, через який зазвичай проходить п’ята частина світової торгівлі нафтою, призвело до зростання цін на енергоносії і підірвало довіру до морських перевезень.

Велика Британія і Франція очолюють переговори з понад 30 країнами щодо створення оборонної коаліції з метою відкриття протоки і проведення операцій із розмінування.