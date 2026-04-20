Сі Цзіньпін закликає до відкриття Ормузької протоки

У найгучнішій заяві Пекіна щодо блокади іранських портів США лідер Китаю Сі Цзіньпін 20 квітня заявив кронпринцу Саудівської Аравії Мухаммеду бін Салману, що «Ормузька протока має залишатися відкритою для судноплавства».



Розмовляючи телефоном із лідером Саудівської Аравії, поки Китай продовжує активізувати свої дипломатичні зусилля під час американсько-ізраїльської війни з Іраном, Сі заявив, що відновлення важливого водного шляху буде відповідати «спільним інтересам країн регіону та міжнародної спільноти».



Коментарі Сі пролунали після того, як 20 квітня ВМС США перехопили та захопили іранське вантажне судно, що прямувало з Китаю. За даними некомерційної групи Global Fishing Watch, судно залишалося в китайських водах до кінця березня, перш ніж повернутися до Ірану через тривалу стоянку в Порт-Кланзі в Малайзії.



На пресконференції 20 квітня речника Міністерства закордонних справ попросили прокоментувати захоплення судна, і він висловив «занепокоєння щодо примусового перехоплення відповідного судна» та підтвердив офіційну позицію Пекіна щодо сприяння деескалації.



Телефонна розмова Сі Цзіньпіна з саудівським кронпринцем відбулася після низки міжнародних зустрічей між Пекіном та його союзниками. 15 квітня міністр закордонних справ Китаю Ван І зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим, щоб обговорити війни в Ірані та Україні, а також тіснішу співпрацю між Пекіном та Москвою.



З моменту оголошення Сполученими Штатами блокади іранських портів 12 квітня Ван також спілкувався зі своїми колегами з Ірану та Пакистану, а також зі спеціальним посланником Об'єднаних Арабських Еміратів у Китаї.