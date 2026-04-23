Сенат США відхилив нову спробу обмежити військові повноваження Трампа щодо Ірану

Сенат США 22 квітня проголосував 51 голосом до 46 за відхилення ініційованого демократами обмеження повноважень президента Дональда Трампа щодо застосування військової сили проти Ірану.

Це була п’ята така спроба від початку 8-тижневого конфлікту. Пропозиція, ініційована сенаторкою Теммі Болдвін із Вісконсина, вимагала б виведення збройних сил США з бойових дій в Ірані або проти нього, якщо Конгрес не схвалив це рішення.

Демократ Джон Феттерман проголосував разом з більшістю республіканців проти цього заходу, тоді як республіканець Ренд Пол приєднався до демократів, підтримавши його.

Демократи заявили, що продовжуватимуть наполягати на подальших голосуваннях щодо військових повноважень.

Пізно ввечері 21 квітня президент США за день до закінчення терміну дії режиму припинення вогню з Іраном оголосив, що перемир’я буде продовжене.

Як зазначив Трамп, він вирішив продовжити перемир’я на прохання влади Пакистану, посередника в переговорах між США й Іраном. Трамп не назвав нового терміну, зазначивши, що США почекають, поки влада Ірану сформулює «єдину» переговорну позицію. На думку Трампа, у керівництві Ірану зараз спостерігається розкол.

Водночас президент США зазначив, що Сполучені Штати продовжать блокаду портів Ірану, у рамках якої ВМС США вже захопили щонайменше два судна: іранський танкер і вантажне судно.

Тим часом головний переговірник Ірану, спікер парламенту Мохаммад Бакер Калібаф розкритикував блокаду США іранських портів на тлі невизначеності щодо перспектив подальших мирних переговорів зі Сполученими Штатами, повторивши твердження Тегерана про те, що обмеження є порушенням припинення вогню, про яке країни домовилися раніше у квітні.



Калібаф додав, що «відновлення Ормузької протоки неможливе з таким кричущим порушенням режиму припинення вогню».

Калібаф, який очолював іранську делегацію на переговорах зі Сполученими Штатами в Ісламабаді на початку цього місяця, що не привели до угоди, не зробив ніяких прямих коментарів щодо перспективи другого раунду переговорів або щодо рішення президента США Дональда Трампа продовжити двотижневе припинення вогню, термін дії якого мав закінчитися 22 квітня.