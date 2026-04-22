У США заявляють, що блокада Ірану продовжиться під «максимальним тиском»

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон продовжуватиме свою морську блокаду іранських портів, прогнозуючи, що сховища на острові Харк незабаром заповняться, а нафтові свердловини будуть змушені закритися.

Бессент заявив, що Міністерство фінансів продовжить санкції «максимального тиску», спрямовані на торговельні й фінансові мережі Тегерана.

«Обмеження морської торгівлі Ірану безпосередньо націлене на основні джерела доходів режиму. Міністерство фінансів США продовжуватиме чинити максимальний тиск за допомогою програми «Економічна лють», щоб систематично послаблювати здатність Тегерана генерувати, переміщувати і репатріювати кошти», – написав він у соцмережах.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Іран «фінансово руйнується», втрачаючи 500 мільйонів доларів на день і терміново прагнучи знову відкрити Ормузьку протоку.

У своєму дописі в Truth Social 22 квітня він також стверджував, що країна переживає поглиблення економічних труднощів, а її силам безпеки не виплачують зарплату.

Напередодні пізно ввечері Трамп за день до закінчення терміну дії режиму припинення вогню з Іраном оголосив, що перемир’я буде продовжене.

Як зазначив Трамп, він вирішив продовжити перемир’я на прохання влади Пакистану, посередника в переговорах між США й Іраном. Трамп не назвав нового терміну, зазначивши, що США почекають, поки влада Ірану сформулює «єдину» переговорну позицію. На думку Трампа, у керівництві Ірану зараз спостерігається розкол.

Водночас президент США зазначив, що Сполучені Штати продовжать блокаду портів Ірану, у рамках якої ВМС США вже захопили щонайменше два судна: іранський танкер і вантажне судно.