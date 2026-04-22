Головний переговірник Ірану звинувачує США у «цькуванні» та порушенні режиму припинення вогню блокадою

Головний переговірник Ірану розкритикував блокаду США іранських портів на тлі невизначеності щодо перспектив подальших мирних переговорів зі Сполученими Штатами, повторивши твердження Тегерана про те, що обмеження є порушенням припинення вогню, про яке країни домовилися раніше у квітні.



«Повне припинення вогню має сенс лише в тому випадку, якщо воно не порушується морською блокадою та захопленням світової економіки в заручники», – написав спікер парламенту Ірану Мохаммад Бакер Калібаф у дописі в соцмережі X 22 квітня.



Калібаф додав, що «відновлення Ормузької протоки неможливе з таким кричущим порушенням режиму припинення вогню».

Противники Ірану «не досягли своїх цілей шляхом військової агресії, і не досягнуть цього шляхом цькування. Єдиний шлях вперед – це визнання прав іранської нації», – написав він.



Калібаф, який очолював іранську делегацію на переговорах зі Сполученими Штатами в Ісламабаді на початку цього місяця, що не призвели до угоди, не зробив жодних прямих коментарів щодо перспективи другого раунду або рішення президента США Дональда Трампа продовжити двотижневе припинення вогню, термін дії якого мав закінчитися 22 квітня.



Іран фактично закрив Ормузьку протоку, через яку зазвичай постачається близько однієї п’ятої світових поставок нафти та зрідженого природного газу, невдовзі після початку американсько-ізраїльської війни з Іраном 28 лютого. Сполучені Штати запровадили морську блокаду Ірану 13 квітня, і Трамп заявив, що вона залишатиметься чинною до досягнення угоди про припинення війни.