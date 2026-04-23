Німеччина закликає Іран «скористатися» можливістю перемир’я для переговорів зі США

Німецький уряд закликав Іран «скористатися можливістю», яку надає нинішнє перемир’я зі Сполученими Штатами, для продовження дипломатичних переговорів в Ісламабаді з метою запобігання поновленню бойових дій.

У заяві від 23 квітня уряд Німеччини також закликав Тегеран зупинити військову ядерну програму, припинити погрози Ізраїлю й іншим сусіднім державам, а також забезпечити, щоб Ормузька протока була відкрита «постійно, надійно і без обмежень чи зборів».

«Якщо буде досягнуто всеосяжної угоди, уряд Німеччини готовий поступово пом’якшувати чинні обмежувальні заходи разом зі своїми партнерами, – йдеться у заяві. – Якщо ж, з іншого боку, Іран продовжить блокувати Ормузьку протоку, уряд Німеччини готовий обговорити додаткові санкції».

У заяві також зазначається, що після досягнення «тривалого» миру Німеччина і її союзники готові «сприяти свободі судноплавства в Ормузькій протоці, відповідно до міжнародного права і національних процедур».

Пізно ввечері 21 квітня президент США за день до закінчення терміну дії режиму припинення вогню з Іраном оголосив, що перемир’я буде продовжене.

Як зазначив Дональд Трамп, він вирішив продовжити перемир’я на прохання влади Пакистану, посередника в переговорах між США й Іраном. Трамп не назвав нового терміну, зазначивши, що США почекають, поки влада Ірану сформулює «єдину» переговорну позицію. На думку Трампа, у керівництві Ірану зараз спостерігається розкол.

Водночас президент США зазначив, що Сполучені Штати продовжать блокаду портів Ірану.

Тим часом головний переговірник Ірану, спікер парламенту Мохаммад Бакер Калібаф розкритикував блокаду США іранських портів на тлі невизначеності щодо перспектив подальших мирних переговорів зі Сполученими Штатами, повторивши твердження Тегерана про те, що обмеження є порушенням припинення вогню, про яке країни домовилися раніше у квітні.



Калібаф додав, що «відновлення Ормузької протоки неможливе з таким кричущим порушенням режиму припинення вогню».

Калібаф, який очолював іранську делегацію на переговорах зі Сполученими Штатами в Ісламабаді на початку цього місяця, що не привели до угоди, не зробив ніяких прямих коментарів щодо перспективи другого раунду переговорів або щодо рішення президента США Дональда Трампа продовжити двотижневе припинення вогню, термін дії якого мав закінчитися 22 квітня.