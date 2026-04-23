Іранський законодавець заявляє, що Хаменеї виступає проти продовження переговорів з США

Член Комітету національної безпеки іранського парламенту заявив, що Верховний лідер Моджтаба Хаменеї виступає проти продовження переговорів зі Сполученими Штатами.



В інтерв’ю іранському державному телебаченню 23 квітня Алі Хазріан похвалив Хаменеї, який замінив свого батька, Алі Хаменеї, на посаді Верховного лідера Ірану після того, як аятолла загинув внаслідок авіаудару 28 лютого, за «командування збройними силами та управління країною».

«За нашою інформацією, він рішуче проти будь-якого продовження переговорів за таких обставин. Іран дійшов висновку, що участь у переговорах без чіткого порядку денного – це лише інструмент Сполучених Штатів для управління енергетичними ринками», – заявив Алі Хазріан.



Законодавець також заявив, що всі цілі США у війні з Іраном зазнали невдачі.

Останніми днями повідомлення в кількох американських ЗМІ свідчать про зростання розбіжностей між різними фракціями в правлячому істеблішменті Ірану щодо того, чи брати участь у переговорах зі Сполученими Штатами.

Президент США Дональд Трамп 23 квітня заявив, що внутрішня боротьба між «жорсткою» та «поміркованою» фракціями Ірану стала «абсолютно божевільною».



Моджтаба Хаменеї не з’являвся на публіці з моменту його призначення верховним лідером Ірану.







