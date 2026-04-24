Мінфін США запровадив санкції проти китайського НПЗ через «підтримку економіки Ірану»

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів Сполучених Штатів внесло до санкційних списків китайський нафтопереробний завод Hengli Petrochemical у Даляні. Про це американський Мінфін повідомив 24 квітня.

«Китайські нафтопереробні заводи продовжують відігравати життєво важливу роль у підтримці нафтової економіки Ірану, а Hengli Petrochemical є одним з найбільших клієнтів Ірану, придбавши іранської нафти на мільярди доларів», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, незалежні китайські НПЗ, відомі як «чайники», закуповують більшу частину сирої нафти Ірану і таким чином становлять критично важливе джерело доходу для Тегерану.

Щонайменше з 2023 року завод Hengli отримує іранські нафтові вантажі від низки суден тіньового флоту, що перебувають під санкціями. Мінфін додає, що принаймні три судна з них – BIG MAG, GALE та ARES – перевезли понад 5 мільйонів барелів іранської сирої нафти.

Крім того, сьогодні ж OFAC запровадило санкції проти близько 40 судноплавних фірм та суден, пов’язаних із тіньовим флотом Ірану.

Президент США Дональд Трамп 13 квітня розпорядився запровадити морську блокаду Ірану після того, як американсько-іранські мирні переговори в Ісламабаді 11-12 квітня не привели до угоди про припинення війни.

Ормузька протока, через яку прямує п’ята частина світового обсягу нафти та зрідженого природного газу, була фактично закрита через американо-ізраїльські повітряні атаки на Іран, які розпочалися 28 лютого, та удари Тегерана по цілях на Близькому Сході, включно з суднами в Перській затоці.