На Близькому Сході зараз діють три авіаносці США

На Близькому Сході зараз зосереджене безпрецедентне угруповання з трьох американських авіаносців, повідомило Центральне командування збройних сил США (CENTCOM) 24 квітня.

За твердженням командування, таке сталося вперше за кілька десятиліть.

Останнім до Індійського океану прибув авіаносець США Джордж Буш, до складу угруповання входять також три есмінці.

Крім того, з січня в Аравійському морі діє авіаносець Авраам Лінкольн, а на початку квітня до Червоного моря увійшов авіаносець Джеральд Форд. За даними CENTCOM, на борту кораблів понад 200 літаків та понад 15 тисяч моряків та морських піхотинців.

Авіаносці присутні в регіоні на тлі надзвичайно напруженої ситуації навколо Ірану, по якому США та Ізраїль почали завдавати ударів наприкінці лютого. З початку квітня діє режим припинення вогню, проте Іран продовжує блокаду Ормузької протоки, а США блокують морські порти Ірану.

Перспективи відновлення мирних переговорів поки що не зрозумілі. Іранські представники заявляють, що можуть відмовитися від перемир’я. Джерело Reuters у Пакистані при цьому стверджує, що вже 24 квітня глава МЗС Ірану Аббас Аракчі може прибути до Ісламабаду для переговорів із США.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що навіть у разі відновлення бойових дій США не збираються застосовувати проти Ірану ядерну зброю. Він назвав питання про це «дурним», додавши, що «нікому не повинно бути дозволено застосовувати ядерну зброю».