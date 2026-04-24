Трамп виключив застосування ядерної зброї проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що виключає застосування ядерної зброї проти Ірану, а також сказав журналістам: «Не квапте мене», коли його запитали, як довго він готовий чекати на мирну угоду у війні, що триває від 28 лютого.

«Навіщо мені використовувати ядерну зброю? Ми повністю, дуже традиційним способом, знищили їх і без неї», – сказав Трамп журналістам 23 квітня в Білому домі, коли його запитали, чи використав би він таку зброю.

«Ні, я б не використав. Нікому ніколи не можна дозволяти застосовувати ядерну зброю», – сказав Трамп, який у минулому погрожував знищити всю іранську цивілізацію, якщо лідери країни не погодяться на мирну угоду зі США.

Трамп також зазначив, що, якби захотів, міг би «прямо зараз» укласти мирну угоду з Тегераном, але наголосив, що хоче, щоби угода була довготривалою.

«Я хочу укласти найкращу угоду. Я міг би укласти угоду прямо зараз... але я не хочу цього робити. Я хочу, щоб вона була вічною», – сказав президент США.

«Їхній флот знищений. Їхні повітряні сили знищені, їхня протиповітряна оборона знищена... Можливо, вони трохи поповнили свої запаси під час двотижневої перерви, але ми знищимо це приблизно за один день, якщо вони це зробили», – додав він.

Два тижні тому під час першого раунду переговорів між Сполученими Штатами й Іраном в Ісламабаді мирної угоди не було досягнуто, обидві сторони опосередковано обговорювали другий раунд.

У той час, як Вашингтон посилив тиск на економіку Ірану, обмежуючи його нафтові доходи шляхом блокування Ормузької протоки, Іран відмовився сідати за стіл переговорів, якщо Сполучені Штати не знімуть блокаду.

США раніше наполягали на тому, що блокада припиниться лише після підписання мирної угоди.