ЗМІ: міністр закордонних справ Ірану планує прибути до Ісламабаду на переговори із США

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, як очікується, прибуде до Ісламабаду з невеликою делегацією пізно ввечері 24 квітня, і що, ймовірно, відбудуться мирні переговори між Іраном та Сполученими Штатами. Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на джерело в уряді Пакистану.

Джерело додало, що американська команда з логістики та безпеки вже перебуває в Ісламабаді перед очікуваними переговорами.

Днями спікер парламенту Ірану Мохаммад Бакер Калібаф, який очолював іранську делегацію на переговорах зі Сполученими Штатами в Ісламабаді на початку цього місяця, що не призвели до угоди, звинуватив США в порушенні режиму припинення вогню блокадою. При цьому він не зробив жодних прямих коментарів щодо перспективи другого раунду переговорів.



Іран фактично закрив Ормузьку протоку, через яку зазвичай постачається близько однієї п’ятої світових поставок нафти та зрідженого природного газу, невдовзі після початку американсько-ізраїльської війни з Іраном 28 лютого. Сполучені Штати запровадили морську блокаду Ірану 13 квітня, і Трамп заявив, що вона залишатиметься чинною до досягнення угоди.