ЗМІ: Пентагон відправляє на Близький Схід ще тисячі військових

Пентагон розгортає на Близькому Сході додатково тисячі військових, оскільки адміністрація Дональда Трампа прагне змусити Іран піти на угоду, одночасно готуючись до можливої ескалації конфлікту у разі зриву крихкого перемир’я, повідомляє видання The Washington Post.

За даними медіа, це посилення передбачає розгортання близько 6 000 військовослужбовців на борту авіаносця Джордж Г. В. Буш та понад 4 000 морських піхотинців з корабля Boxer, які приєднаються до приблизно 50 000 американських військових, що вже перебувають у регіоні.

Підкріплення дозволить залучити до військових дій три авіаносці, розширивши військові можливості, оскільки Вашингтон вводить морську блокаду, спрямовану на економічний тиск на Іран та відновлення прохідності Ормузької протоки.

Офіційні особи заявили, що командування також розглядає сценарії, що варіюються від посилених ударів до наземних операцій.

За даними WP, аналітики попереджають, що розгортання військ посилює тиск на Тегеран, але несе ризики, включаючи можливі втрати з боку США та більш масштабну ескалацію конфлікту в регіоні, якщо дипломатичні зусилля зазнають невдачі.

В Ісламабаді 11-12 квітня відбулися переговори США та Ірану. Вони не привели до угоди про припинення війни, яка розпочалася 28 лютого з повітряних ударів США та Ізраїлю по Ірану. Команду США очолював віцепрезидент Джей Ді Венс, який заявив, що ядерні амбіції Ірану були однією з головних перешкод.

Іранські чиновники дали зрозуміти, що можуть бути відкриті до майбутніх переговорів, але поклали провину за зрив переговорів на американців.

Раніше 14 квітня Трамп припустив, що новий раунд переговорів з Іраном може поновитися за день-два.