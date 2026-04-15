Військові США заявляють, що блокада іранської морської торгівлі «повністю реалізована»

Центральне командування США (CENTCOM) заявляє, що блокада іранських портів «повністю реалізована», що перекриває життєво важливу для економіки країни торгівлю.

«Блокада іранських портів повністю реалізована, оскільки американські війська зберігають морську перевагу на Близькому Сході», – заявив командувач CENTCOM Бред Купер у соцмережі X пізно ввечері 14 квітня. – «Менш ніж за 36 годин з моменту введення блокади американські війська повністю зупинили економічну торгівлю, що надходить до та з Ірану морем».

Раніше у CENTCOM заявили, що протягом перших 24 годин блокади жоден корабель не вийшов з регіону, додавши, що шість суден виконали вказівки американських військ розвернутися, щоб знову увійти до іранського порту після відплиття.

Водночас 14 квітня служби відстеження руху суден свідчили про щонайменше чотири судна, два з яких нещодавно заходили в іранські порти, які пройшли або проходили через Ормузьку протоку протягом кількох годин після того, як блокада набула чинності. Судно під ліберійським прапором, яке доставило кукурудзу до іранського порту Бандар Імам Хомейні, пройшло повз іранський острів Ларак у протоці через кілька годин після цього, а танкер під прапором Коморських островів, який перевозив метанол і вийшов з іранського порту Бушер 31 березня, вийшов із протоки приблизно в той самий час, повідомляє інформаційне агентство AFP з посиланням на дані Kpler.

Також посилаючись на служби відстеження, агентство Reuters окремо повідомило, що три пов’язані з Іраном судна, які пройшли протокою, не прямували до іранських портів і не постраждали від блокади. Два з трьох суден перебувають під санкціями США, а одне з цих двох належить Китаю, повідомляє Reuters.

Президент США Дональд Трамп наказав запровадити блокаду після того, як американсько-іранські мирні переговори в Ісламабаді 11-12 квітня не привели до угоди про припинення війни, яка розпочалася з авіаударів США й Ізраїлю по Ірану 28 лютого. Вашингтон і Тегеран домовилися про двотижневе припинення вогню в ніч проти 8 квітня.

14 квітня Трамп припустив, що переговори можуть відновитися в Ісламабаді протягом наступних кількох днів.



