Військові США заявляють, що «жодне судно не пройшло повз» морську блокаду, спрямовану проти Ірану

Американські військові заявили, що жодне судно не пройшло Ормузьку протоку протягом перших 24 годин дії морської блокади США, спрямованої проти суден, які прямують до Ірану чи з нього.

«Протягом перших 24 годин жодне судно не пройшло повз блокаду США, а шість торгових суден виконали вказівку американських військ розвернутися і повернутися до іранського порту в Оманській затоці», – йдеться у повідомленні в X Центрального командування США, яке відповідає за операції в регіоні.

«Блокада застосовується неупереджено проти суден усіх країн, які входять в іранські порти або виходять із них і прибережних районів, включаючи всі іранські порти в Аравійській і Оманській затоках, – йдеться у повідомленні командування. – Американські збройні сили підтримують свободу судноплавства для суден, що проходять Ормузькою протокою до і з неіранських портів».

Тим часом дані служб відстеження руху суден свідчили про щонайменше чотири судна, два з яких нещодавно заходили в іранські порти, які пройшли або проходили через Ормузьку протоку протягом кількох годин після того, як блокада набула чинності. Судно під ліберійським прапором, яке доставило кукурудзу до іранського порту Бандар Імам Хомейні, пройшло повз іранський острів Ларак у протоці через кілька годин після цього, а танкер під прапором Коморських островів, який перевозив метанол і вийшов з іранського порту Бушер 31 березня, вийшов із протоки приблизно в той самий час, повідомляє інформаційне агентство AFP з посиланням на дані Kpler.

Також посилаючись на служби відстеження, агентство Reuters окремо повідомило, що три пов’язані з Іраном судна, які пройшли протокою, не прямували до іранських портів і не постраждали від блокади. Два з трьох суден перебувають під санкціями США, а одне з цих двох належить Китаю, повідомляє Reuters.

Президент США Дональд Трамп наказав запровадити блокаду після того, як американсько-іранські мирні переговори в Ісламабаді 11-12 квітня не привели до угоди про припинення війни, яка розпочалася з авіаударів США й Ізраїлю по Ірану 28 лютого. Вашингтон і Тегеран домовилися про двотижневе припинення вогню в ніч проти 8 квітня.

14 квітня Трамп допустив, що переговори можуть відновитися в Ісламабаді протягом наступних кількох днів.