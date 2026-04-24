У Біломі домі підтвердили поїздку Віткоффа й Кушнера до Ісламабаду для переговорів із Іраном

Сполучені Штати на цих вихідних відправлять делегацію до Пакистану, де також очікується присутність міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі – це підтвердила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Левітт повідомила журналістам, що зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер та спеціальний посланець Стів Віткофф та вирушать до Ісламабаду на новий раунд переговорів з Тегераном 25 квітня.

За словами речниці, Вашингтон побачив «певний прогрес» з іранської сторони останніми днями.

Як зазначила Левітт, віцепрезидент США Джей Ді Венс цього разу, на відміну від першого раунду, не очолить делегацію США. Вона додала, що Венс залишатиметься «в режимі очікування» у Сполучених Штатах і «буде готовий відправитися до Пакистану, якщо ми вважатимемо це необхідним використанням його часу».





«Президент, віцепрезидент, державний секретар чекатимуть тут, у Сполучених Штатах, на новини», – заявила представниця Білого дому.

Згідно з попереднім повідомленням каналу CNN, який посилався на неназваних американських чиновників, Венс буде готовий поїхати до Ісламабаду, якщо переговори призведуть до прогресу.

Очікується, що Аракчі прибуде до Ісламабаду 24 квітня для переговорів, які, за повідомленнями, включатимуть консультації щодо пропозицій щодо відновлення мирних переговорів зі Сполученими Штатами.

У дописі в соцмережі X голова МЗС Ірану заявив, що відвідає Пакистан, Оман та Росію, щоб координувати дії з регіональними партнерами з двосторонніх питань та обговорити останні події. Він додав, що відносини з сусідніми країнами залишаються пріоритетом для Тегерана.

Команди США та Ірану провели мирні переговори у столиці Пакистану 11-12 квітня, але вони завершилися без угоди, а другий раунд, який очікувався на початку цього тижня, не відбувся.

Днями спікер парламенту Ірану Мохаммад Бакер Калібаф, який очолював іранську делегацію на переговорах зі Сполученими Штатами в Ісламабаді на початку цього місяця, що не призвели до угоди, звинуватив США в порушенні режиму припинення вогню блокадою. При цьому він не зробив жодних прямих коментарів щодо перспективи другого раунду переговорів.

Іран фактично закрив Ормузьку протоку, через яку зазвичай постачається близько однієї п’ятої світових поставок нафти та зрідженого природного газу, невдовзі після початку американсько-ізраїльської війни з Іраном 28 лютого. Сполучені Штати запровадили морську блокаду Ірану 13 квітня, і Трамп заявив, що вона залишатиметься чинною до досягнення угоди.