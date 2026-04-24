ЗМІ: Кошта попередив лідерів ЄС про крах, якщо блок слідуватиме за Трампом

Президент Європейської ради Антоніо Кошта попередив лідерів ЄС, що блок зазнає краху, якщо він слідуватиме за президентом США Дональдом Трампом.

Як пише Bloomberg з посиланням на осіб, обізнаних з ходом обговорення, що відбулося у четвер ввечері на Кіпрі, Кошта заявив лідерам Європейського Союзу, що вони не можуть ігнорувати той факт, що інтереси США більше не збігаються з інтересами ЄС.

Кошта навів операцію США з захоплення тодішнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро, війну США та Ізраїлю проти Ірану та позицію Трампа щодо України як приклади розбіжностей між Вашингтоном та ЄС, повідомили джерела.

За словами джерел, Кошта сказав, що ЄС має організуватися та розробити самостійний підхід до захисту своїх інтересів.

Речник офісу Кошти не відповів на запит про коментар.



Трансатлантичні відносини постраждали з моменту приходу Трампа до влади, Вашингтон розпочав торговельну війну з блоком, погрожуючи анексувати Гренландію – напівавтономну територію члена ЄС Данії, а також погрожував щодо виходу США з НАТО.

Адміністрація Трампа розкритикувала європейський підхід до ліберальної демократії. У своїй нещодавній стратегії національної безпеки США заявили, що культивуватимуть «опір поточній траєкторії розвитку Європи».

У лютому 2025 року віцепрезидент США Джей Ді Венс на конференції в Мюнхені критикував країни ЄС, звинувачуючи їх у придушенні свободи слова і демократичних процесів.



