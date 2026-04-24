Санчес відреагував на повідомлення про погрозу США виключити Іспанію з НАТО

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна є «надійним членом» НАТО на тлі повідомлення про те, що Сполучені Штати розглядають можливість спроби виключення Іспанії з альянсу.

Санчес стверджує, що Іспанія є «надійним партнером», який «виконує свої зобов’язання», і тому висловив свій «абсолютний спокій».

«Ми не працюємо з електронними листами. Ми працюємо з офіційними документами та позиціями уряду, в цьому випадку Сполучених Штатів», – сказав прем’єр-міністр Іспанії Санчес перед зустріччю лідерів ЄС на Кіпрі.

Так він прокоментував повідомлення про те, що Пентагон розглядає питання про виключення Іспанії з НАТО.

24 квітня агентство Reuters з посиланням на анонімного американського чиновника повідомив, що Пентагон окреслив варіант виключення Іспанії в електронному листі, в якому розглядалися способи покарання союзників НАТО, які уникали американсько-ізраїльських ударів по Ірану.



Президент США Дональд Трамп неодноразово критикував союзників по НАТО за відмову вступати у війну, заявляючи, що він вважає це зрадою.

Іспанія та США спільно використовують бази в Мороні та Роті на півдні країни, проте Мадрид заявив, що вони не застосовуватимуться для ударів по Ірану. Після цього американська авіація була перекинута до Німеччини.





