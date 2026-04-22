Politico: Білий дім розробив список «неслухняних» країн НАТО

Білий дім розробив щось на кшталт списку «неслухняних і зразкових» країн НАТО, оскільки адміністрація Дональда Трампа шукає способи покарати союзників, які відмовилися підтримати війну з Іраном.

Як повідомляє видання Politico з посиланням на трьох європейських дипломатів та чиновника Міноборони США, цей план включає огляд внесків країн-членів до альянсу та розподіл їх за рівнями.



Це остання ознака того, що президент США Дональд Трамп планує виконати свої погрози щодо союзників, які не дотримуються його побажань. Білий дім не повідомляв про наявність такого списку, але раніше чітко заявляв про своє розчарування союзниками.



Адміністрація приховує будь-які деталі, плануючи варіанти, а чиновники надали мало ясності щодо того, якими можуть бути прихильність чи наслідки.



«Здається, у них немає дуже конкретних ідей… коли справа доходить до покарання поганих союзників. Переміщення військ – це один із варіантів, але це головним чином карає США, чи не так?», – сказав інший європейський чиновник.

Politico зауважує, що існує мало інших альтернатив для виведення американських військ з Європи, тому будь-який потенційний план, ймовірно, передбачатиме їх переміщення з однієї країни до іншої. Навіть тоді переведення може виявитися дорогим і трудомістким.



Незрозуміло, які країни належать до якої категорії, і чи знає генсек НАТО Марк Рютте про ці зусилля.

За словами двох європейських чиновників, знайомих з планом, ця концепція може дати США можливість відмовитися від розгортання військ, спільних навчань або продажу військової техніки від сприйнятих як «поганих» союзників і передати їх «хорошим».

НАТО не відповіло на запит журналістів про коментар.

Після зустрічі у Вашингтоні з генеральним секретарем Марком Рютте президент США Дональд Трамп знову розкритикував НАТО, заявивши, що членів альянсу не було поруч, «коли вони нам були потрібні».



