CNN: Трамп відправляє Віткоффа та Кушнера до Пакистану для переговорів з Іраном

Президент США Дональд Трамп відправляє своїх спеціальних посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Пакистану для участі в переговорах з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі на цих вихідних, повідомляє CNN з посиланням на двох представників адміністрації.

За словами джерел телеканалу, віцепрезидент Джей Ді Венс наразі не планує брати участь у переговорах, оскільки спікер парламенту Ірану Мохаммад Бакер Калібаф також не братиме в них участі. Всередині Білого дому чиновники розглядають Калібафа як главу іранської делегації та візаві Венса.

Однак, за словами чиновників, віцепрезидент буде готовий вирушити до Ісламабаду, якщо переговори просунуться, члени його команди перебуватимуть у Пакистані та братимуть участь у переговорах.

Кушнер і Віткофф вже кілька місяців працюють з іранськими чиновниками над можливою угодою щодо ядерних запасів Тегерана.

Раніше сьогодні медіа повідомили, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі має прибути до Ісламабаду з невеликою делегацією пізно ввечері 24 квітня.

Днями спікер парламенту Ірану Мохаммад Бакер Калібаф, який очолював іранську делегацію на переговорах зі Сполученими Штатами в Ісламабаді на початку цього місяця, що не призвели до угоди, звинуватив США в порушенні режиму припинення вогню блокадою. При цьому він не зробив жодних прямих коментарів щодо перспективи другого раунду переговорів.



Іран фактично закрив Ормузьку протоку, через яку зазвичай постачається близько однієї п’ятої світових поставок нафти та зрідженого природного газу, невдовзі після початку американсько-ізраїльської війни з Іраном 28 лютого. Сполучені Штати запровадили морську блокаду Ірану 13 квітня, і Трамп заявив, що вона залишатиметься чинною до досягнення угоди.



