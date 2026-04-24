Безпека ЗАЕС є передумовою будь-яких рішень про її майбутнє – представник Міненерго США

Першочерговим питанням щодо Запорізької атомної електростанції є гарантування її безпеки. Про це у відповідь на питання журналістки Радіо Свобода про майбутнє ЗАЕС заявив Джошуа Волц, спеціальний посланник Міністерства енергетики США з питань енергетичної інтеграції.

Нині делегація топпосадовців Міністерства енергетики США перебуває із візитом у Києві.

За словами Волца, безпечна експлуатація об’єкта залишається головним пріоритетом як для Сполучених Штатів, так і для Міжнародного агентства з атомної енергії.

«На мою думку, першочерговим принципом і найважливішим аспектом – як з нашої точки зору, так і з позиції МАГАТЕ – є безпека цього об’єкта. Це найбільша атомна станція в Європі, і її роль у ширшій енергетичній архітектурі Європи є надзвичайно важливою», – зазначив Волц.

Лише після забезпечення безпеки ЗАЕС, як зазначив американський посадовець, може йтися про обговорення питання управління станцією та її майбутнього статусу.





«Насамперед вона має бути безпечною, перш ніж можна буде говорити про те, хто її контролює, як саме вона управляється або яким буде її статус у майбутньому. І я думаю, щойно ми зможемо цього досягти, тоді можна буде почати більш змістовні обговорення щодо ролі Запорізької АЕС у майбутній енергетичній системі», – додав він.

Волц зауважив, що переговори щодо завершення війни тривають, однак не коментуватиме їхній зміст, оскільки не бере у них участі. Водночас додав:

«ЗАЕС є критично важливим об’єктом енергетичної інфраструктури України, а отже, відіграє ключову роль у остаточному укладенні угоди між Росією та Україною щодо завершення цієї війни».

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що питання Запорізької АЕС є одним із двох неузгоджених питань у мирній угоді щодо завершення війни.

Читайте також: ЄБРР попередньо оцінює ремонт захисного укриття над ЧАЕС у пів мільярда євро

У квітні МАГАТЕ повідомляли, що Запорізька атомна електростанція втринадцяте від початку російської окупації втратила все зовнішнє електропостачання після відключення останньої зовнішньої лінії електропередач.

Згодом у компанії «Енергоатом» повідомили про відновлення з’єднання із енергосистемою України. Згодом ЗАЕС знову втрачала живлення на близько 40 хвилин.

Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодної зупинки з 2022 року. МАГАТЕ постійно присутнє на об’єкті для контролю за безпекою під час обстрілів.

Російські війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію, Україна і Росія регулярно звинувачують одна одну в бойових діях, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.