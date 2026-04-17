МАГАТЕ зафіксувало 14-те відключення Запорізької АЕС від мережі, живлення відновили

Запорізька атомна електростанція вчергове втратила зовнішнє електропостачання, повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі увечері 16 квітня.

Це сталося вдруге за менш ніж тиждень і в 14-й раз за весь час конфлікту, підкреслив він.

«Зв’язок відновився приблизно через 40 хвилин. Причина втрати електропостачання наразі невідома. Команда МАГАТЕ на об’єкті розслідує та контролює ситуацію», – заявив Ґроссі.

Він назвав втрату зовнішнього електропостачання ознакою того, що нестабільна ситуація з ядерною безпекою триває.

Минулого разу станція втратила зовнішнє енергопостачання вранці 14 квітня, того ж дня його відновили.

Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодної зупинки з 2022 року. МАГАТЕ постійно присутнє на об’єкті для контролю за безпекою під час обстрілів.

Російські війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію, Україна і Росія регулярно звинувачують одна одну в бойових діях, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.