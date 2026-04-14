Запорізька АЕС відновила з’єднання з енергосистемою України – «Енергоатом»

Окупована військами РФ Запорізька АЕС після чергового блекауту відновила з’єднання з енергосистемою України, повідомила у телеграмі пресслужба компанії «Енергоатом».

«Унаслідок недолугих дій загарбників на тимчасово окупованій території ЗАЕС опинилася в блекауті. На станції автоматично запустилися 19 резервних дизель-генераторів. За півтори години зовнішнє електроживлення ЗАЕС було відновлено», – йдеться у повідомленні.

За даними «Енергоатому», наразі ЗАЕС отримує електроенергію через лінію електропередачі 330 кВ «Феросплавна‑1», основна лінія – 750 кВ «Дніпровська» – залишається від'єднаною з 24 березня.

У МАГАТЕ повідомили, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) сьогодні вранці втринадцяте від початку російської окупації втратила все зовнішнє електропостачання після відключення останньої зовнішньої лінії електропередач.

Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодної зупинки з 2022 року. МАГАТЕ постійно присутнє на об’єкті для контролю за безпекою під час обстрілів.

Російські війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію, Україна і Росія регулярно звинувачують одна одну в бойових діях, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.



