МАГАТЕ: на ЗАЕС стався 13-й блекаут від початку окупації

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) сьогодні вранці втринадцяте від початку російської окупації втратила все зовнішнє електропостачання після відключення останньої зовнішньої лінії електропередач, повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії.

За даними МАГАТЕ, аварійні дизельні генератори станції одразу запрацювали, щоб забезпечити енергію, необхідну для виконання основних функцій безпеки.

Команда МАГАТЕ на станції стежить за ситуацією.

«Втрата зовнішнього електропостачання вкотре підкреслює ризики для ядерної безпеки під час конфлікту», – заявив генеральний директор агентства Рафаель Ґроссі.



У МАГАТЕ заявили про консультації з обома сторонами щодо встановлення локального припинення вогню, щоб дозволити ремонт на іншій лінії електропередач для ЗАЕС.

Наприкінці березня Запорізька атомна електростанція вкотре залишилася на одній із двох ліній електропередачі. Це сталося після втрати зв’язку із лінією електропередачі «Дніпровська».

Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодної зупинки з 2022 року. МАГАТЕ постійно присутнє на об’єкті для контролю за безпекою під час обстрілів.

Російські війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію, Україна і Росія регулярно звинувачують одна одну в бойових діях, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.