У МАГАТЕ заявили про локальне перемир’я біля ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про чергове запровадження локального припинення вогню, що дозволить розпочати ремонт на резервній лінії електропередач 330 кВ до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) України, повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

«Тривають роботи з розмінування, щоб забезпечити безпечний доступ ремонтних бригад», – сказав Гроссі, якого цитує пресслужба агентства.

19 лютого у МАГАТЕ інформували, що ЗАЕС працює на єдиній головній лінії електропередач, яка залишилася.

Резервна лінія електропередач 330 кВ «Феросплавна-1» ЗАЕС була відключена 10 лютого, як повідомляється, в результаті військових дій поблизу розподільчої станції 330 кВ, що експлуатується ЗАЕС. Незважаючи на цю втрату, станція продовжує покладатися на лінію електропередач 750 кВ «Дніпровська», яка наразі забезпечує всі важливі функції ядерної безпеки.

Як зазначають у МАГАТЕ, експерти агентства, що працюють на ЗАЕС, запитувати детальну інформацію про характер та масштаби пошкоджень, а також просили про доступ до розподільчої станції, Однак, як повідомляється, доступ до цієї зони командам агентства було заборонено протягом кількох років через обмеження безпеки.

Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодної зупинки з 2022 року. МАГАТЕ постійно присутнє на об’єкті для контролю за безпекою під час обстрілів.

Російські війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію, але кожна сторона регулярно звинувачує іншу у бойових діях, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.



