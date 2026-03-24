ЗАЕС залишилася без однієї із двох ліній електропередачі – МАГАТЕ

Окупована Росією Запорізька атомна електростанція знову залишилася на одній із двох ліній електропередачі, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії.

Станція втратила зв’язок із лінією електропередачі «Дніпровська». Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі починає переговори зі сторонами для місцевого припинення вогню, щоб здійснити ремонт пошкодженої лінії, кажуть у МАГАТЕ.

Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодної зупинки з 2022 року. МАГАТЕ постійно присутнє на об’єкті для контролю за безпекою під час обстрілів.

Російські війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію, Україна і Росія регулярно звинувачують одна одну в бойових діях, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.

Читайте також: Запорізька АЕС потребуватиме «спеціального статусу» в разі укладення мирної угоди – Гроссі