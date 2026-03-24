ЗАЕС залишилася без однієї із двох ліній електропередачі – МАГАТЕ

ЗАЕС втратила зв’язок із лінією електропередачі «Дніпровська»
ЗАЕС втратила зв’язок із лінією електропередачі «Дніпровська»

Окупована Росією Запорізька атомна електростанція знову залишилася на одній із двох ліній електропередачі, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії.

Станція втратила зв’язок із лінією електропередачі «Дніпровська». Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі починає переговори зі сторонами для місцевого припинення вогню, щоб здійснити ремонт пошкодженої лінії, кажуть у МАГАТЕ.

Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодної зупинки з 2022 року. МАГАТЕ постійно присутнє на об’єкті для контролю за безпекою під час обстрілів.

Російські війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію, Україна і Росія регулярно звинувачують одна одну в бойових діях, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.

