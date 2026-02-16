Від окупованої ЗАЕС – лише Дніпро. Репортаж із Нікополя, де «обстріли щодня»

Запорізька атомна електростанція розташована на лівому березі Дніпра в Енергодарі, який зараз окупований. Про неї багато говорять у новинах, особливо в контексті мирних переговорів. У Нікополі – він на протилежному березі річки – завжди стежать за електростанцією, бо перебувають поруч. Місто має спеціальні приписи, як діяти та як евакуюватися у разі надзвичайної ситуації.

Потрапити до Нікополя – рідкісна можливість для журналістів. І вдалося це телевізійній та онлайн-мережі «Настоящее время», створеній Радіо Свобода для російськомовної аудиторії. На протилежному березі Дніпра – російські війська. Вулиці міста майже порожні, по ньому щойно вели артобстріл. Детектор дронів попереджає про безпілотники-камікадзе.

Місцеві жителі уважно реагують на сигнали тривоги. Російський снаряд може прилетіти будь-якої миті. Нещодавно в місті сталася чергова трагедія: 31 січня внаслідок обстрілу загинув гравець футбольного клубу «Нікополь» Влад Стрельчук.

«Ось де загинув молодий хлопець, де поранено шістьох людей, це було серед білого дня, – показує голова Нікопольської військової адміністрації Іван Базилюк. – Пошкоджене це кафе. Тут Rozetka у нас – інтернет-магазин. І саме сюди він приїхав. Він займався невеликим бізнесом, приїхав отримувати посилку цей хлопець, 31-річний, і саме тут він загинув. Тут досить жваве місце, тому на той час було чимало людей. Люди також приїхали отримувати сюди посилки, і саме сюди прилетіло».

У день, коли загинув футболіст Влад Стрельчук, пораненим після обстрілу допомагала підприємиця Анна. Постраждалі ховалися в її кафе. На сходах ще видно сліди крові. «Ми відновилися. Дзвонили друзі, всі прибігли, все помили, почистили, забили двері, скло винесли. Сьогодні ми вже працюємо», – каже Анна.

За даними голови місцевої адміністрації, з 2022 року від російських обстрілів у Нікопольському районі загинули 155 цивільних людей. Понад 1200 осіб були поранені.

– Скільки разів на день може вмикатися тривога?

– Це десятки, іноді це і вісімдесят, і сто разів, це досить багато. Загалом по Нікопольському району досить багато, – відповідає Іван Базилюк.

Діти разом, страшно, але живемо. Обстріли щодня. А де не страшно?

Над дорогами в центрі міста натягнуті антидронові сітки. Ризик ударів FPV-дронів дуже високий, як і ризик артилерійського обстрілу, тому біля кожної зупинки є укриття з габіонів (укріплення з сіток та каміння), куди люди можуть сховатися у разі несподіваного обстрілу. Габіони захищають від осколків, сітка має врятувати від FPV-дронів.

Місцеві жителі розповідають, що пересуваються містом ледь не перебіжками.

«Я нікуди не виїжджала, працюю поруч, ось в «Аврорі». Діти разом, страшно, але живемо. Обстріли щодня. А де не страшно?» – каже містянка Людмила.

«Звичайно, дуже страшно. Бігаємо так перебіжками, якщо можна так сказати. З дому вибіг – швиденько в АТБ і на роботу, більше нікуди не ходимо. Бо неможливо вийти, ви ж бачите, що коїться. Ситуація дуже складна. Сподіваємося, що будуть переговори і щось буде позитивне», – розповідає жителька Нікополя Ольга.

Дуже страшно. Бігаємо перебіжками

Місцева влада заявляє, що робить усе можливе, аби місто та район продовжували функціонувати. Продовжує працювати і бізнес. Владислав Петров нещодавно відкрив кафе: «Ми як підприємці платимо податки, і ми маємо створювати умови, щоб людям було комфортно, щоб вони завжди могли прийти до нас, випити горнятко смачної кави, присісти та відпочити від цієї обстановки».

Перебої з електрикою через обстріли в місті теж є. Але, як пояснюють місцеві жителі, не такі, як у Києві. «З електрикою трохи легше: ми ж як зона активних бойових дій і прифронтова зона, у нас немає графіків відключення, є тільки аварійні відключення, коли є пошкодження та ремонтні роботи», – каже Владислав.

Тривога жителів зростає після кожного російського обстрілу, під час якого пошкоджуються лінії електропередачі, що забезпечують роботу атомної електростанції.

Є так звані тривожні валізки на випадок надзвичайної ситуації. Люди знають першочергові плани

«Є так звані тривожні валізки на випадок надзвичайної ситуації. Люди знають першочергові плани: що необхідно робити, і [які брати] документи, і де збиратися. Існує оповіщення: центр оповіщення, групи оповіщення – тобто ми до цього готові. Звісно, не дай Боже, не доведи Господи, але ми це все розуміємо», – каже голова адміністрації Іван Базилюк.

Поки ми знімали репортаж, по місту вдарили шість російських снарядів. Івану повідомили, що одна жінка дістала контузію.

Залишати рідне місто жителі Нікополя не хочуть. Кажуть: це їхній дім. Турбує доля окупованого Енергодару. «У мене якраз вікна виходять на протилежний бік. Я сама, до речі, народилася на протилежному березі. Це моя батьківщина. Мені дуже шкода, що я тепер туди вже, напевно, ніколи не потраплю», – каже Ольга. Але додає, що сподівається на інше.