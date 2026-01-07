Зеленський: Київ розраховує на обговорення з представниками Трампа питання щодо територій та ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський анонсував чергову сесію перемовин із представниками США – це вже третя сесія таких перемовин за два дні.

«Розраховуємо, що будуть обговорені, зокрема, найскладніші питання з базової рамки щодо закінчення війни, а саме – питання щодо Запорізької атомної станції і територій. Також доручив команді обговорити можливі формати зустрічей на лідерському рівні між Україною, іншими державами Європи та США», – написав він у телеграмі.

Зеленський заявив, що Україна не ховається від найскладніших питань і ніколи не буде перепоною для миру.

«Мир має бути достойним. І це залежить від партнерів – чи забезпечать вони реальну готовність Росії закінчити війну. За підсумками цього дня очікую детальну доповідь від нашої переговорної команди», – додав президент.

6 січня в Парижі завершилися переговори «Коаліції охочих» щодо плану завершення російської-української війни і гарантій для України. У зустрічі взяли участь керівники ЄС і НАТО, лідери 27 країн, представники Туреччини, Японії, Австралії, Нової Зеландії, а також спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

«Важливо, що є ґрунтовні документи сьогодні коаліції, це не тільки слова, а конкретика», – заявив після зустрічі президент Володимир Зеленський.

За підсумками зустрічі була оприлюднена Паризька декларація про «надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні», яка, зокрема, передбачає розміщення багатонаціональних сил в Україні після припинення воєнних дій «із запропонованою підтримкою США».

Як повідомили в Офісі президента, у Парижі 7 січня делегації України, США і країн Європи продовжать роботу над гарантіями безпеки й базовою рамкою для закінчення війни.