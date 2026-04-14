Енергоспоживання зросло після вихідних, у 6 областях є знеструмлення – «Укренерго»

Внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру на ранок 14 квітня є знеструмлені споживачі в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Харківській областях, повідомляє оператор «Укренерго» 14 квітня:

«Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів».

Оператор підтверджує 13-те відключення високовольтної лінії, яка живить окуповану Запорізьку атомну електростанцію, АЕС перейшла на роботу від дизель-генераторів. Причини відключення лінії з’ясовуються.

За спостереженнями компанії, споживання електроенергії зросло – на ранок вівторка його рівень був на 5,3% вищим, напередодні.

«Причина змін – відновлення активної виробничої діяльності після великодніх вихідних», – зазначає «Укренерго».

З урахуванням погодних умов оператор радить перенести активне енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00.

«При цьому, зберігається необхідність в ощадливому споживанні у вечірній час. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00», – йдеться в повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.