«Укренерго»: Росія поновила атаки на енергетику, є знеструмлення на Чернігівщині та Запоріжжі

Після заявленого на Великдень припинення вогню Росія поновила дронові атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури України, повідомляє компанія «Укренерго» 13 квітня.

«Внаслідок обстрілів – на ранок є знеструмлені споживачі у Запорізькій та Чернігівській областях. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочались. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене ворогом обладнання», – йдеться в повідомленні.

Водночас компанія фіксує зниження споживання електроенергії: на ранок 13 квітня воно було на 7,9% нижчим, ніж у цей же час у п’ятницю:

«Причина змін – ясна погода у більшості регіонів України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі».





Оператор вказує на потребу в ощадливому енергоспоживанні у вечірні години і просить «максимально обмежити» користування електроприладами з 16 години до кінця доби: «не вмикайте у цей період кілька потужних приладів одночасно».

Напередодні «Укренерго» прогнозувало на 13 квітня обмеження потужності для промисловості в усіх регіонах України з 16:00 до 24:00.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.