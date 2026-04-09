Шмигаль повідомив, скільки газу потрібно накопичити Україні для наступного опалювального сезону

Україна готується до наступного опалювального сезону, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль 9 квітня за підсумками засідання Кризового комітету за участі представників компаній паливно-енергетичного сектору.

Він зазначив, що учасники комітету затвердили прогнозний баланс надходження та розподілу природного газу на 2026-2027 роки. За базовим сценарієм, на початок опалювального сезону в підземних сховищах газу планується накопичити 14,6 мільярда кубічних метрів газу.

Водночас, за словами Шмигаля, Україна продовжує жити в умовах війни та російських атак, зокрема, на газову інфраструктуру. Відтак він очікує, що наступна зима пройде за таких же складних обставин, як і пройдешня, відтак прогноз може коригуватися відповідно до безпекової ситуації.





«Нашим орієнтиром залишається досвід попередніх опалювальних сезонів: наявність природного газу в ПСГ не менше 13,2 млрд куб. м газу на початок опалювального сезону. Це дозволить стабільно пройти зиму навіть за умов низьких температур і масованих атак. Таким чином, 13,2 млрд куб. м визначено як критично необхідний мінімум», – заявив міністр.

Шмигаль визначив ключові завдання для стабільного проходження наступного осінньо-зимового періоду:

своєчасне контрактування імпортних поставок природного газу

закачування ресурсу до ПСГ у період найнижчих ринкових цін

диверсифікація маршрутів постачання

За словами міністра, компанія «Нафтогаз України» та Оператор ГТС вже працюють над бронюванням можливих потужностей для імпорту природного газу та продовження дії маршрутних продуктів «Вертикального газового коридору». Також на засіданні обговорили підготовку до ремонтної кампанії.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку опалювального сезону 2025 року задокументували щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.