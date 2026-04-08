Свириденко: очікується зниження цін на пальне в Україні

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко з огляду на ситуацію на світових ринках нафти та нафтопродуктів очікує суттєвого зниження цін на пальне в Україні.



За її словами, державна мережа АЗК «Укрнафта» вже відреагувала та розпочала зниження цін, при збереженні поточної світової динаміки очікується «більш суттєве зниження».



«Очікуємо аналогічної реакції від інших учасників ринку. Ринок має справедливо реагувати на зміну цінової кон’юнктури. Ситуація з наявністю палива – стабільна. У березні забезпечено рекордні за останні 5 років обсяги постачання. Аналогічна динаміка буде збережена і у квітні», – написала вона у телеграмі після зустрічі з головою правління НАК «Нафтогаз України».



Оголошення двотижневого припинення вогню на Близькому Сході породило надії на відновлення поставок нафти та газу через Ормузьку протоку, через яку проходило до п’ятої частини всього морського експорту нафти (близько 20 мільйонів барелів на добу), а також зрідженого газу.



Після цієї новини ціни на нафту та газ різко впали. За даними Вloomberg, ціна на нафту марки Brent впала на цілих 16%, перш ніж торгуватися позначкою близько 94 доларів за барель, тоді як ф'ючерси на європейський природний газ продемонстрували найбільше падіння за понад два роки, втративши цілих 20%.

З 20 березня в Україні запрацював «кешбек на пальне». Українці, які заправляються на АЗС, які беруть участь у програмі, отримають до 15% витрачених грошей. Днями в уряді повідомили, що понад 1,3 млн людей в Україні скористалися можливістю отримати кешбек.







