Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Економіка

Свириденко розповіла, скільки людей вже скористались кешбеком на пальне

Юлія Свириденко уточнила, що отриману компенсацію можна витратити за кількома напрямками
Понад 1,3 млн людей в Україні вже скористалися можливістю отримати кешбек за пальне, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«В рамках цієї програми Українці отримують компенсацію: 15% на дизель, 10% на бензин і 5% на автогаз. За поточними цінами, це дає змогу заощадити від 2 на літрі автогазу та від 11 грн на дизелі. Загалом до 1000 грн кешбеку на місяць», – нагадала прем’єрка.

Свириденко уточнила, що отриману компенсацію можна витратити за кількома напрямками: на оплату комунальних послуг, ліки, продукти українського виробництва, або зробити донат на підтримку Сил оборони України.

Програма діятиме до 1 травня 2026 року.

«Загалом програмою національний кешбек активно користуються 4,4 млн українців. З моменту запуску кешбека на паливо відкрито понад 200 тисяч нових рахунків «Національного кешбеку», – резюмувала Свириденко.

З 20 березня в Україні запрацював «кешбек на пальне». Українці, які заправляються на АЗС, які беруть участь у програмі, отримають до 15% витрачених грошей.

Держава відшкодує 15% витрачених коштів за дизельне пальне; 10% за бензин та 5% за автогаз. На кожному літрі кешбек становитиме від 2 до 11 гривень, а максимальна щомісячна сума становить 1000 гривень на особу.

Кешбек на пальне: думки українців про нову урядову програму. Опитування
Embed
Кешбек на пальне: думки українців про нову урядову програму. Опитування
відео Радіо Свобода

No media source currently available

0:00 0:02:47 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ
***

Форум

XS
SM
MD
LG