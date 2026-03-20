Однією рукою роздають, а іншою забирають. Чи є логіка у діях уряду і президента?

Західні кредитори очікують від України якнайшвидшого рішення про збільшення податків. \

Уряд підготував відповідний законопроєкт і м'яч опинився на полі парламенту. На все про все 10 днів. Але перспектива ухвалення податкового закону надзвичайно примарна. Йдеться про так званий «податок на OLX», скасування пільги на безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро, закріплення ставки військового збору на рівні п'яти відсотків навіть після завершення війни, ПДВ для ФОПів, чий дохід перевищує чотири мільйони гривень на рік. Схоже ситуація у глухому куті.

Хмизу у вогонь підкидають численні програми, у межах яких уряд і президент роздають населенню гроші. Наприклад, програма «Кешбек на пальне».

Виникає питання: якщо гроші є, тоді навіщо підвищувати податки? А якщо їх немає, тоді навіщо цей фестиваль щедрості?

Чи є вихід із цього замкненого кола, говоримо у Свобода Live:

Економіст Олег Устенко сказав в ефірі Радіо Свобода, що альтернативою підвищенню податків могло б бути скорочення видатків бюджету. Адже збільшення податкового навантаження збільшить і тіньову економіку України.

«Перший головний ризик, додаткова тінізація економіки. В нас рівень тіні складає приблизно 32% на 2022 рік, на початок війни. 28%, якщо брати статистику нашого «Мінекономіки». Двадцять вісім! Майже третина економіки знаходилися в тіні. Ми можемо з впевненістю сказати, що в ході війни тінь розширилася», – вважає Олег Устенко.