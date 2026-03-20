У поліції повідомили про 70 обшуків у медзакладах по всій Україні

Національна поліція 20 березня повідомила, що проводить 70 обшуків у медзакладах по всій Україні.

«Поліцейські документують схеми привласнення бюджетних коштів, які мали спрямовуватися на лікування українців у межах програм медичних гарантій. Йдеться про фіктивні медичні послуги й маніпуляції з даними в електронній системі охорони здоров’я. За попередніми оцінками, сума збитків може сягати сотень мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні.

Деталей справ і того, де саме відбуваються обшуки, в поліції не наводять, зазначаючи, що слідчі Головного слідчого управління Нацполіції й оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з територіальними підрозділами в регіонах, прокуратурами за сприяння Міністерства охорони здоров’я і Національної служби здоров’я України «проводять комплекс заходів для фіксації протиправної діяльності та встановлення всіх причетних осіб».

У поліції додали, що досудове розслідування проводять за фактами привласнення і розтрати майна, зловживання владою або службовим становищем, службового підроблення, втручання в роботу автоматизованих систем, службової недбалості й легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Санкції інкримінованих статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У МОЗ ситуацію поки що не коментували.