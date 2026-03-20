Від кінця січня кількість тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки треба, зменшилася до 54% – КМІС

Кількість українців, які готові терпіти війну стільки, скільки треба, стабілізувалася на рівні дещо більше половини – після значного падіння. Про це свідчать результати опитування, проведеного 1-8 березня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

«Між кінцем січня і серединою лютого 2026 року відбулося значне зниження частки тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Якщо в кінці січня таких було 65%, то в середині лютого – уже 52%... Опитування у березні підтверджує виявлену негативну динаміку, проте без подальшого погіршення. Так, 54% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Водночас про більш короткий період (декілька місяців-пів року) говорять 28% громадян», – відзначають соціологи.

До березня Україна, США та Росія провели кілька раундів переговорів щодо завершення війни. Перші раунди відбулися 23–24 січня і 4–5 лютого в Об’єднаних Арабських Еміратах, а третій – 17–18 лютого у Швейцарії. Наступну зустріч планували провести на початку березня, але бойові дії на Близькому Сході завадили її організувати.

Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців. У березні Україна повернула ще 500 людей з російського полону.

На тлі цих переговорів в Україні обговорювалася можливість проведення референдуму щодо можливої мирної угоди, яка може передбачати територіальні компроміси.