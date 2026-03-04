Опитування: 65% українців одним із основних викликів для України вважають війну

Більшість – 65% – опитаних українців одним із основних викликів для України вважають війну. Про це свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 12-24 лютого 2026 року.

Згідно з опитуванням, на другому місці викликів, на думку українців, корупція – 29%, низький рівень життя / низькі зарплати та пенсії на третьому місці – 26%.

У КМІС зауважують, що запитання у цьому опитуванні були повністю відкритим – дослідники список наперед не формували, а вислуховували і записували відповіді респондентів «своїми словами».

Соціологи звертають увагу, що з 65% респондентів, які назвали війну одним з головних викликів, 53% назвали цей виклик першим.

«Це означає, що майже половина респондентів на це запитання в першу чергу називали інші проблеми / виклики, а не війну (а третина респондентів узагалі не говорили про війну). Можливо, протягом 4 років повномасштабної війни вона стала для багатьох українців «нормою життя», «звичайним контекстом». Відповідно, українці думають про інші виклики, які мають вирішувалися з урахуванням такого «контексту». Наприклад, багато хто говорив про енергетичну ситуацію. Респонденти прямо могли не говорити про те, що це є прямим наслідком війни, але, вочевидь, для багатьох це передбачалося «за замовчуванням», – пояснюють в КМІС.

У лютому – під час проведення опитування – 24% головним викликом називали ситуацію в енергетиці, 19% – незадоволеність українською владою, а 13% – економічні проблеми.

КМІС проводив опитування протягом 12-24 лютого 2026 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія). Було опитано 1003 респонденти у віці 18 років і старші.